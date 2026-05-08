Pavle Grbović o kolegama iz opozicije: Iza bezuslovne podrške kriju se konsultantski ugovori i lični biznis

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović priznao je da su nade opozicije o brzom padu aktuelne vlasti bile zasnovane na pogrešnim procenama, istovremeno uputivši oštre kritike na račun svojih dojučerašnjih saboraca koje optužuje za lične interese i transakcione odnose.

Devet godina nakon što je aktivnije ušao u političku borbu, Pavle Grbović sumira svoja razočaranja. Gostujući u podkastu „Cenar”, on se prisetio protesta nakon izbora 2017. godine, kada je, kako kaže, slušao politički relevantne profesore kako najavljuju brzi slom vlasti. Danas, gotovo deceniju kasnije, Grbović konstatuje da su te procene bile daleko od realnosti.

Grbović ističe da je još tada sumnjao u tezu da će Aleksandar Vučić izgubiti moć prelaskom sa mesta premijera na funkciju predsednika države.

„Sećam se tih rečenica kao: ’Vučić će sad da pređe s mesta premijera na predsednika, on će da izgubi snagu, on će da padne mnogo brže nego što smo mi očekivali’. Ja sam tada mislio — možda ja ne razumem stvari, možda sam ja glup. Ali ispostavilo se da nisam glup i da Vučić baš nije nameravao da se preda”, izjavio je Grbović.

Autor: Pink.rs