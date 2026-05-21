Prozivke na nivou uličara: Evo kako su javno zaratili Pavle Grbović i Eko straža

Svađa između "blokadera" i opozicije se nastavlja, a sada je na mreži Iks javnost opet svedočila koliko obe strane ne mogu da se gledaju očima. Ovog puta je svađu započeo Pavle Grbović, lider Pokreta slobodnih građana, i Eko Straža.

Nije više retkost to da se na društvenim mrežama opozicija i "blokaderi" čašćavaju najvulgarnijim izrazima, pokazujući tako da ne mogu da se smisle, a kamoli da ikada budu u nekakvoj koaliciji.

"Ljudi dajte da uhlebimo ovog posle smene da očitava brojila ili prima pakete, da se ne blamira više po mrežama za mandat" - poručili su Pavlu Grboviću na Iksu sa profila Eko Straža.

Pavle Grbović je sa druge strane poručio:

"Ti nesrećo nemaš ni 32 pregleda ovih izlučevina koje nazivaš mislima".

Ovakvim rečnikom su oba predstavnika pokazala da rečnik kojim se služe nije prilagođen javnom prostoru, a samim tim i da im je kultura stran pojam.

Samim tim njihovo delovanje u javnosti postaje simptomatično, jer svađe koje propagiraju daju uvidu u to kako bi se ponašali ukoliko dođu na vlast.

Autor: A.A.