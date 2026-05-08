Đurđević Stamenkovski poslala snažnu poruku: Narod se umorio od bahatih pojedinaca, funkcija je odgovornost!

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da su građani Srbije umorni i od bahatosti pojedinaca u vlasti, ali i od protesta koji, kako je navela, „sami sebi postaju svrha“, ocenjujući da je neophodno ozbiljno političko i društveno suočavanje sa problemima u javnom životu.

„Narod se umorio i od bahatih pojedinaca u vlasti, ali i od protesta koji su sami sebi postali svrha. I od onih koji misle da je država njihova privatna imovina, i od revolucionarnih pozera koji iskreno veruju da istorija počinje sa njima i završava se na njihovom Instagram profilu“, poručila je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je istakla da je značajno što je predsednik Srbije u okviru programa „Srbija u pet tačaka“ ukazao na probleme bahatosti i osećaja nedodirljivosti u javnom životu.

„Zato je važno što je predsednik u uvodu programa za Srbiju u pet tačaka jasno imenovao bahatost, aroganciju i osećaj nedodirljivosti u javnom životu kao pojave koje direktno podrivaju poverenje naroda u državu. O tome treba da se govori otvoreno i bez uvijanja“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da se, prema njenim rečima, ne radi o temi koja može da traje samo jedan medijski ciklus, već o dubokom društvenom problemu.

„To nije tema za jednodnevni medijski ciklus. To je tema za ozbiljno političko i društveno čišćenje“, navela je ona.

Govoreći o odgovornosti nosilaca javnih funkcija, ministarka je ocenila da funkcije ne smeju biti simbol privilegija.

„Funkcija nije statusni simbol, nije rotacija, službeni automobil i pravo da nekom kažete „znaš ti ko sam ja“. Funkcija je obaveza. Funkcija je odgovornost i služba svom narodu“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, Srbiji nisu potrebna nova administrativna tela, već efikasnije institucije i veća odgovornost pojedinaca.

„Srbiji ne trebaju nove agencije, saveti, kancelarije i beskrajna koordinaciona tela. Srbiji trebaju jake institucije, manje stranačkog parkiranja kadrova, više rada, više discipline i mnogo više lične odgovornosti“, rekla je ministarka.

Na kraju, Đurđević Stamenkovski je poručila da podržava svaku ozbiljnu borbu za uređenu državu u kojoj, kako je naglasila, niko nije iznad zakona.

„Podržavam svaku iskrenu i ozbiljnu borbu za državu u kojoj niko nije nedodirljiv, u kojoj se rad vrednuje. Srbija mora da ostane jaka, uređena i svoja. I u toj borbi nema povlašćenih“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.