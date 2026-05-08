Komesarka Stanisavljević učestvovala na Drugom međunarodnom forumu za pregled migracija u Njujorku

Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević učestvovala je na Drugom međunarodnom forumu za pregled migracija (IMRF), koji je održan u Njujorku od 5. do 8. maja, u organizaciji predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Ovaj forum predstavlja najvažniju globalnu platformu posvećenu praćenju sprovođenja Globalnog sporazuma o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama (GCM), kao i definisanju pravaca delovanja u narednom periodu. Forum okuplja države članice, međunarodne organizacije i druge relevantne aktere sa ciljem jačanja međunarodne saradnje u oblasti migracija.

U okviru foruma, komesarka je istakla da se Srbija nalazi na raskršću različitih migracionih tokova – kao zemlja porekla, tranzita i sve više destinacije za radne migracije.

Komesarka je obraćajući se na plenarnom delu naglasila da je višedecenijsko iskustvo Srbije u upravljanju migracijama oblikovalo pristup koji u središte stavlja dostojanstvo svakog pojedinca, zaštitu najranjivijih kategorija i pronalaženje održivih i dugoročnih rešenja, uz puno poštovanje ljudskih prava migranata. Takođe je potvrdila čvrstu opredeljenost Republike Srbije za punu implementaciju Globalnog sporazuma o migracijama i nastavak aktivne međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

Posebno je ukazala na dugogodišnje iskustvo Srbije u upravljanju migracijama – od prihvata više od 600.000 izbeglica tokom devedesetih godina, od kojih je preko 400.000 integrisano kroz sticanje državljanstva, do kontinuirane brige o oko 200.000 interno raseljenih lica sa AP Kosovo i Metohija, koji sada žive u centtalnoj Srbiji.

Od početka migrantske krize 2015. godine, Komesarijat za izbeglice i migracije pružio je podršku za više od 1,5 miliona migranata iz preko 120 zemalja sveta, čime je potvrđena posvećenost Srbije humanom i odgovornom upravljanju migracijama.

Učešće Srbije na IMRF-u još jednom potvrđuje njenu aktivnu ulogu u međunarodnim procesima i snažnu posvećenost unapređenju globalnog sistema upravljanja migracijama kroz saradnju, solidarnost i razmenu znanja,zaključila je komesarka u svom obraćanju.

Učešće Republike Srbije na ovom forumu realizovano je uz podršku nemačke razvojne saradnje, kroz partnerstvo sa GIZ-om.

