PRISTOJNA SRBIJA JOŠ JEDNOM POKAZALA SNAGU I ZAJEDNIŠTVO! Širom Beograda transparenti 'Srbija pobeđuje', pogledajte MOĆAN PRIZOR (FOTO+VIDEO)

Pristojna Srbija još jednom je pokazala da pobeđuju mir, zajedništvo i podrška građana, uprkos pokušajima blokadera da incidentima i nasiljem izazovu haos na ulicama Beograda.

Naime, građani su se širom Beograda okupili noseći transparente na kojima piše "Srbija pobeđuje".

Veliki broj građana može se videti u Batajnici, kao i drugim delovima Zemuna, na Pančevačkom mostu, na Zvezdari, kao i drugim delovima Beograda.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Podsetimo, u svim delovima Beograda nikad nije bilo više štandova Srpske napredne stranke, ali i građana koji prilaze, pružaju podršku, druže se...

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Podsetimo, aktivisti SNS brutalno su napadnuti danas u Zemunu od strane blokadera, i to u dva odvojena incidenta. Blokaderi su najsramnije napali aktivistkinje SNS, upućujući im salvu gnusnih i seksističkih uvreda i pretnji.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: Iva Besarabić