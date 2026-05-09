PRISTOJNA SRBIJA JOŠ JEDNOM POKAZALA SNAGU I ZAJEDNIŠTVO! Širom Beograda transparenti 'Srbija pobeđuje', pogledajte MOĆAN PRIZOR (FOTO+VIDEO)

Pristojna Srbija još jednom je pokazala da pobeđuju mir, zajedništvo i podrška građana, uprkos pokušajima blokadera da incidentima i nasiljem izazovu haos na ulicama Beograda.
Naime, građani su se širom Beograda okupili noseći transparente na kojima piše "Srbija pobeđuje".
Veliki broj građana može se videti u Batajnici, kao i drugim delovima Zemuna, na Pančevačkom mostu, na Zvezdari, kao i drugim delovima Beograda.
Podsetimo, u svim delovima Beograda nikad nije bilo više štandova Srpske napredne stranke, ali i građana koji prilaze, pružaju podršku, druže se...
Podsetimo, aktivisti SNS brutalno su napadnuti danas u Zemunu od strane blokadera, i to u dva odvojena incidenta. Blokaderi su najsramnije napali aktivistkinje SNS, upućujući im salvu gnusnih i seksističkih uvreda i pretnji.
Autor: Iva Besarabić