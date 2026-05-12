ZETA POVUKLA PRIZNANJE LAŽNE DRŽAVE Knežević poručio: Ni korak nazad!

Izvor: Pink.rs

Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su danas Deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine.

Za Deklaraciju glasali su odbornici DNP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić.

Odbonici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović.

Predlagač odluke Nebojša Nikčević kazao je da je Inicijativu potpisalo 18 odbornika, istakavši da SO Zeta konstatuje da su sve dosadašnje Vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

Nikčević je naveo da Skupština opštine Zeta donosi Deklaraciju kao podršku narodu na Kosovu i Metohiji.

Knežević: Ulazak u istoriju počinje malim korakom

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore i poslanik Milan Knežević poručio je, povodom današnjeg usvajanja Deklaracije o poništenju priznanja tzv.

Kosova u Skupštini opštine Zeta, da ulazak u istoriju počinje malim korakom. On je pozdravio potez najmlađe crnogorske opštine, naglasivši istorijski kontekst ove odluke.

- Zeta je poništila odluku o priznanju tzv. Kosova. Ulazak u istoriju počinje malim korakom, a završava maršom večnosti! Ni korak nazad! - poručio je Knežević na Instagramu.

Autor: Jovana Nerić

