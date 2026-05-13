Vulin: Blago vama Zećani, imate sa čime pred Miloša

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO ODBRANE/DARIMIR BANDA

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin oglasio se povodom izglasavanja deklaracije odbornika Skupštine opštine Zeta o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete.

"Kada je proevropska i zato antisrpska Vlada Crne Gore priznala tzv. Kosovo, Crna Gora je izgubila i ono malo junaštva što joj je ostalo od boljih predaka, a čojstvo nije jer ga je već izgubila i nije ga ostalo ni malo. Odlukom Zećana da priznanje nikakve države od strane nikakvih ljudi njih ne obavezuje ne vraća obraz državi ali vraća oteto dostojanstvo onima koji su državu Crnu Goru stvarali i branili i od Osmanskog carstva i od ujedinjene Evrope, Srbima. Sve je Njegoš rekao za svoga vjeka i za svaki vjek „šta će čvora na pravu mladicu“ i da „trijebimo gubu iz torina“. Blago vama Zećani, imate sa čime pred Miloša", naveo je Vulin.

Autor: S.M.

