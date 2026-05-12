Dačić se oprostio od Cveleta: Pamtićemo ga s ponosom i najdubljim poštovanjem (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, došao je danas na komemoraciju Vladimiru Cvetkoviću, kao i na sahranu sportske legende.

Dačić se oglasio na svom Instagram profilu i još jednom oprostio od Cveleta:

- Prisustvovao sam komemoraciji povodom smrti Vladimira Cvetkovića, nekadašnjeg ministra sporta i vizionara koji je obeležio najslavnije stranice naše sportske istorije.

Cvele, koji je Crvenu zvezdu doveo na vrh Evrope i sveta, i koji je svojim radom, gospodstvom i energijom zadužio naš sport i državu, odlazi u legendu.

Njegov doprinos kao sportiste, a kasnije i kao vrhunskog funkcionera, ostaće trajna vrednost za generacije koje dolaze.

Pamtićemo ga s ponosom i najdubljim poštovanjem.

Neka mu je večna slava! - napisao je Dačić.

Autor: A.A.

