Dačić se oprostio od Cveleta: Pamtićemo ga s ponosom i najdubljim poštovanjem (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, došao je danas na komemoraciju Vladimiru Cvetkoviću, kao i na sahranu sportske legende.
Dačić se oglasio na svom Instagram profilu i još jednom oprostio od Cveleta:
- Prisustvovao sam komemoraciji povodom smrti Vladimira Cvetkovića, nekadašnjeg ministra sporta i vizionara koji je obeležio najslavnije stranice naše sportske istorije.
Cvele, koji je Crvenu zvezdu doveo na vrh Evrope i sveta, i koji je svojim radom, gospodstvom i energijom zadužio naš sport i državu, odlazi u legendu.
Njegov doprinos kao sportiste, a kasnije i kao vrhunskog funkcionera, ostaće trajna vrednost za generacije koje dolaze.
Pamtićemo ga s ponosom i najdubljim poštovanjem.
Neka mu je večna slava! - napisao je Dačić.
Autor: A.A.