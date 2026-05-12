PETKOVIĆ SA SORENSENOM U BRISELU: Kurti pred svake izbore poseže za potezima na štetu Srba na KiM

Petar Petković u Briselu upozorava na Kurtijeve poteze protiv Srba na KiM, naglašavajući potrebu za dijalogom i formiranjem Zajednice srpskih opština.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je danas u razgovoru sa posrednikom EU za dijalog Peterom Sorensenom da su Srbi na Kosovu izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da Aljbin Kurti pred svake izbore poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda.

Petković je danas u Briselu razgovarao sa Sorensenom o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na KiM.

Direktor Kancelarije za KiM i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Pištinom ukazao je da su brojni napadi i etnički motivisani incidenti usmereni prema Srbima direktna posledica agresivne antisrpske Kurtijeve politike i svakodnevnog negativnog političkog narativa prema svemu što je srpsko.

Petković je napomenuo da Kurtijevo zaobilaženje dijaloga, bez obzira na to da li su razlog izbori ili nešto drugo, jasno pokazuje da dijalog stagnira usled direktne opstrukcije iz Prištine, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

"Beograd je opredeljen za normalizaciju odnosa, kao i za to da se svi problemi koje imamo na terenu rešavaju putem dijaloga, kao jedinog mesta za pronalaženje održivih rešenja. Zbog toga je važno da se krene sa konkretnim koracima u pravcu formiranja Zajednice srpskih opština, koja je garant bezbednosti i kolektivnih prava Srba", istakao je Petković.

On je posebno naglasio da se Srbi na KiM gotovo svakodnevno suočavaju sa politički motivisanim hapšenjima i procesima koji se protiv njih vode bez poštovanja osnovnih ljudskih prava, uz medijsku i političku hajku iz Prištine.

"Politika Beograda i predsednika Srbije Aleksandra Vučića je očuvanje mira i stabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana, kao i zaštita prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i na tom će putu ostati uprkos nastojanjima Prištine koja poseže za jednostranim potezima i opstrukcijama dijaloga", preneo je Petković Sorensenu.

Petar Petković proslavio je danas praznik Svetog Vasilija Ostroškog u parohijskoj crkvi Svetog Save u Briselu.

"Iako sam danas daleko od Srbije, praznik Svetog Vasilija Ostroškog proslavili smo u parohijskoj crkvi Svetoga Save u Briselu. Ovde se čuva i mitra Svetog Vasilija Čudotvorca kao velika svetinja. Duh Ostroga i velikog svetitelja seže sve do Brisela", rekao je on u objavi na Instagramu.

Petković je takođe izrazio zahvalnost lokalnom svešteniku na okupljanju srpskog naroda u Briselu.

"Zahvalan sam i ocu Bojanu, koji je nekada predavao u prizrenskoj Bogosloviji, što danas okuplja naš verni narod ovde u Briselu", rekao je on.

Autor: D.Bošković