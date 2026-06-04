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Petković sa Sorensenom: Ukazao sam mu na pritiske na Srbe pred izbore na KiM

Izvor: Tanjug, Foto: Kosovo online ||

Petar Petković obavestio je izaslanika EU Petera Sorensena o, kako je naveo, politički motivisanim hapšenjima i pritiscima na Srbe na Kosovu i Metohiji pred izbore 7. juna.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obavestio je danas u razgovoru u Beogradu posrednika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena o pritiscima vlasti u Prištini na Srbe u Pokrajini uoči parlamentarnih izbora 7. juna.

- Ukazao sam na pritisak sa kojim se naš narod suočava, na politički motivisana hapšenja i eskalatorne poteze koje režim u Prištini sprovodi u jeku predizborne kampanje - napisao je Petković u objavi na svom Instagram nalogu.

Naveo je da je sastanak sa Sorensenom bio konstruktivan i da je u razgovoru bilo reči o problemima Srba na Kosovu i Metohiji i izazovima u procesu normalizacije odnosa i sprovođenju sporazuma. Sorensen u Beogradu boravi u okviru delegacije EU koju predvodi predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Ranije danas u Palati Srbija održan je plenarni razgovor delegacija Srbije i EU predvođen predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.

Autor: A.A.

#Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju

#Petar Petković

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