Petković interno raseljenim licima: Glas za Srpsku listu je glas za opstanak Srba na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković održao je sinoć tribinu u Kraljevu sa interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije i pozvao ih da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na KiM 7. juna i glasaju za Srpsku listu (SL), jer, kako je rekao, svaki glas za SL jeste glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

"Svaki glas svakog Srbina na Kosovu i Metohiji za SL jeste glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i za nastavak celokupnog investicionog ciklusa Vlade Republike Srbije. Glas za Srpsku listu jeste glas za budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Važno je da svi zaokruže broj 119 i time pokažu da je Srpska lista bila i ostala stožer odbrane srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji", kazao je Petković prisutnima na tribini.

Istakao je da Srpska lista ima punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića, i da to pokazuje da je SL jedini legitimni predstavnik srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija.

"Nijedna druga partija, čak i koja možda nosi veo srpske partije, ali u suštini radi za interese Aljbina Kurtija (premijera privremenih prištinskih institucija), nije legitimni predstavnik srpskog naroda. Samo SL radi u interesu srpskog naroda na KiM. Na kraju krajeva, vreme je najbolje pokazalo ko je taj ko se uz predsednika Vučića iskreno i do kraja bori za interese našeg naroda i za bolje sutra svih u našoj južnoj pokrajini", ocenio je Petković.

On je poručio da interno raseljena lica igraju veoma značajnu ulogu i da svaki njihov glas i odlazak na KiM pomaže da pobedi politika SL i politika budućnosti u AP Kosovo i Metohija, i nastavka celokupne pomoći i svega onoga što država Srbija daje.

"Da sačuvamo naše škole, naše bolnice i naš univerzitet. Da nastavimo sa svim platama, penzijama i ostalim prinadležnostima za sve ljude na KiM, da nastavimo da gradimo kuće, da gradimo vrtiće i druge važne infrastrukturne projekte. Da bismo to mogli da uradimo, mi moramo da imamo naše političke predstavnike", naglasio je Petković.

Kako je rekao, zato je od posebnog značaja da Srpska lista osvoji svih 10 mesta zagarantovanih u prištinskom parlamentu i da sva mesta pripadnu SL.

"Jer ako jedno mesto bude pripalo Nenadu Rašiću, čoveku koji najotvorenije radi protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a direktno za interese Aljbina Kurtija, to onda znači da sa tim i takvim čovekom, Aljbin Kurti bi mogao da pokreće druge političke procese. SL je brana antisrpskoj politici i svemu onome što godinama pokušava Aljbin Kurti kada je reč o Srbima, proterivanju i stvaranju Velike Albanije", istakao je Petković.

On je najavio da će cele nedelje razgovarati sa interno raseljenim licima sa KiM širom Srbije koja imaju prištinske dokumente i zvati ih da izađu na glasanje.

"Svaki od njih ne glasa samo za SL, glasa za sebe i za mogućnost da može da nastavi da odlazi na KiM, da posećuje svoje crkve, svoje manastire i svoje rođake, oni koji imaju svoje kuće i svoje domove, da jednostavno gradimo i jačamo naš položaj na KiM. Jer samo tako, pre svega, učvršćujemo našu poziciju uz punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića. Mi se ovde borimo za interese našeg naroda. Mi nemamo taj luksuz da se na KiM, po bilo kojem pitanju, delimo. Sloga i jedinstvo srpskog naroda treba da bude oličene u Srpskoj listi", poručio je Petković.

Pored njega, tribini su, pored velikog broja raseljenih sa KiM, prisustvovali i poverenik manastira Hilandar Miloš Stojković, načelnik Raškog okruga Stefan Adžić i zamenik direktora Miloš Terzić.

Autor: Pink.rs