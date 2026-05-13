Glišić za Pink: Blokaderi neće pobediti vlast, oni će smeniti opoziciju u parlemantu (VIDEO)

Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić izjavio je danas da "blokaderi" izborima neće pobediti vlast, već da će pobediti one iz opozicije koji sada sede u Skupštini Srbije.

- Njih će da istera ta blokaderska opozicija, doći će na njihova mesta u parlamentu neki drugi ljudi, ja sam ubeđen još gori od njih - kazao je Glišić za Pink i istakao da blokaderi neće pobediti politiku rada.

Oni nikada nisu očekivali da će pobediti na izborima, oni su mislili da će prošle godine u martu mesecu pobediti na ulici i izvesti obojenu revoluciju. Kada mora da se ide na izbore, onda je malo zapelo...Njima ni jedan termin ne odgovara. Maltretirali su Srbiju godinu i po dana, ništa od njih ne može više da iznendi. Ljudi su videli da je to što oni rade "duplo golo". Vreme odgovornosti dolazi...

Dodao je da je Srpska napredna stranka uvek spremna za izbore.

- Za 18 godina koliko sam u SNS mi se pripremamo za izbore kao da su svake prve nedelje, to rade odgovorne i dobro uređene stranke - kazao je Glišić.

Kako je rekao, blokaderi su zatrovali akademsku zajednicu i može da se konstatuje da su "ukinuli" studiranje u Srbiji.

- Sada bi da ukinu i osnovne škole. To je njihova politika. Oni bi da ukinu sve što je temelj države i svaki bi da sruše - istakao je Glišić.

Batajnica dobija novu zdravstvenu stanicu

Govoreći o izgradnji nove zdravstvene stanice u Batajnici, Glišić je reako da je to dobra vest za stanovnike tog naselja, ali i za sve Zemunce gde će se taj objekat nalaziti.

- Javna nabavka će biti raspisana do kraja ovog meseca, a polovinom ili krajem avgusta plan je da krenemo sa izvođenjem radova - naveo je Glišić i dodao da je dom zdravlja u Batajnici i pre 15 ili 20 godina bio "zreo" za rekonstrukciju, ali se niko tada toga nije setio.

Kako je dodao, država je izdvojila sada ne mala sredstva, to je 850 miliona dinara koji su neophodni za finansiranje ovog objekta.

Glišić veruje da će objekat biti gotov do kraja 2027. ili početkom 2028. godine.

Autor: S.M.