'Ne krije mržnju prema Srbiji i njenom uspehu' Blokaderski novinar dotakao dno: Smeta mu što bolje napredujemo od Hrvatske

Blokaderski novinar Željko Veljković govorio je o otkazivanju letova hrvatske avio-kompanije, a u celu priču nekako je uspeo da uglavi i napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i pohvalu za susede.

- Hrvatska nacionalna aviokompanija najavila je prošle nedelje da će u narednom tromesečju zbog drastičnog rasta cena goriva otkazati oko 900 letova, što je oko 5 odsto ukupno planiranih letova - rekao je novinar Željko Veljković.

- Kao u vicu, u priči ima jedan Srbin, pa još predsednik Srbije, koji se, isto kao u vicevima, u sve razume i odmah je tada rekao da Air Srbija neće ništa da ukida jer ima veće bafere. Svaki glasač odmah je sve to razumeo i pozdravio to što je naš opet veći - dodao je.

- Objektivno, srpska aviokompanija je i operativno i finansijski uspešnija od Hrvatske, ali će putnici i jedne i druge u narednom periodu morati da računaju na nešto veće cene karata. A Hrvati spas, osim u podizanju cena, vide i u uspešnoj turističkoj sezoni kojoj se nadaju - zaključio je Veljković.

Kako se može videti, blokader nije mogao da sakrije mržnju prema Srbiji i tome što je naša zemlja u svakom smislu snažna i uspešna. On bi više voleo da na svakom polju pobeđuje Hrvatska.

