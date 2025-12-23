AKTUELNO

Politika

SKANDALOZNO: Ustaše pevaju 'zapalit ću Krajinu do Knina', a blokaderski voditelj ih veliča

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com/Zeljko Veljkovic ||

Blokaderski voditelj Željko Veljković javno je hvalio jedan događaj u Hrvatskoj, nazvavši ga „predivnim adventom“.

Reč je o manifestaciji na kojoj je vladala euforija i veselje uz pesme Marka Perkovića Tompsona.

„Zbog Anice i bokala vina, zapalit ću Krajinu do Knina. Zapalit ću dva, tri srpska štaba, da ja nisam dolazio džaba“ – uzvikivali su prisutni u glas. Upravo takve scene Veljković je opisao kao „predivne“.

Na mreži X napisao je: „Advent u Zagrebu tradicionalno prelep i ove godine“.

Postavlja se pitanje – da li su ovakve poruke sa adventa u Župi Dubrovačkoj zaista radost za srpske uši i srpsku dušu? Da li je to ono što blokaderi nude Srbiji i našoj deci?

Autor: Dalibor Stankov

