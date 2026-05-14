UŠLI SMO U FAZU NAJBRŽEG RAZVOJA SRBIJE Vučić: Ostvaren je ogroman napredak! Na mestu gde je bila livada, danas je CEO JEDAN GRAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu u okviru Ekspo projekta.

- Iako to ne umem da pokažem, veoma sam srećan. Vidi se ogroman napredak. Biće tek bezbroj problema. Kada nam dođu strani izvođači, oni dovode svoje radnike, operativu, moraju da angažuju deo ljudei odavde. Možete da mislite koliko će problema još da bude. Ujedinjeni kao narod možemo da ispunimo neverovatne ciljeve - dodao je Vučić.

Ponosan sam na ovaj paviljon, koji će biti kruna. Možda bi nekim bilo lakše da se ništa ne radei. Mi smo zagrizli da se to uradi, da izgradimo našu zemlju. Za nas je EXPO i put do Kraljeva, i bolnice... Verujem da ćemo to izgurati, a da nam javni dug ostane ispod 45%. Da ostavimo sabilnu zemlju budućim generacijama. Još mnogo truda i rada je potrebno. Presrećan sam zbog ovoga. Ljudi treba da vide kojom brzinom Srbija napreduje, da možemo da se poredimo sa najuspešnijim zemljama kada zavrnemo rukave

- Za nas su to velike a ne male pobede, ja kada sam saznao za mogućnost Džajteksa da bude ovde, to je od ogromnog značaja za Srbiju. Blizina Save, kapaciteti koje ima, kreiran život, dovoljno mesta za prijem gostiju, mislim da će biti potrebno hiljade soba. Nastavljamo da kreiramo tematske parkove ovde - rekao je on.

Upitan o proslavi nezavisnosti koju organizuje Crna Gora, Vučić je rekao da je to njihovo pravo.

- To je njihova stvar, da oni s takvom radošću proslavljaju otcepljenje od nas. Mnogo toga bih imao da kažem o nesposobnosti našeg rukovodstva iz tog perioda. Želim im uspeh i sreću. Što se tiče položaja Srba, srpski jezik je dominantan i čudno je što srpski narod nema prava da ga koristi kao službeni. Koliko je čudno, nije ni čudno i nije ni iznenađenje. Šta da radite. Siguran sam da najveći deo Srba želi najbliže odnose sa Srbijom - istakao je Vučić.

- Naravno da postoji kost benefit analiza. To je neprincipijelno postavljeno pitanje. Vidite, nema kost benefit analize koja je dobra kada gradite klinički centar, stadion... sve je bacanje novca u bunar. Neko bi rekao bačene pare. Nije bačeno. To je da bi naša deca i naši stariji imali najbolje bolnice, kao spejs šatl. Ovi vaši nijednu nisu izgradili, ništa vama lično ne prebacujem. Pošto nisu mogli da ukradu pare zato i nisu ni radili. Ne možete da dobijete od ove organizacije, imate uslov bez koga se ne može. Sve je urađeno. Slično pitanje ste mi postavljali kod Er Srbije. I imamo najuspešniju kompaniju. Možemo i napravićemo Ekspo koji će uz Astanu biti najbolji Ekspo. Veće su penzije zahvaljujući ovome. Uvek i u svakom trenutku, ne postoje veće gradilište u jugoistočnoj Evropi. Koliko u Galeriji imate zaposlenih? Ovim se kreira posao za ljude. I pri tome ćemo da poslujemo pozitivno. Sam projekat Ekspa svakako neće, ne možete da računate stadion u Ekspo, sve to gradimo - rekao je Vučić.

Kako je rekao, postoje dve stvari, jedna je Ekspo sajd, drugo, stadion je van Ekspa, ali ga ja računam, ali je širi deo.

- Neću da Ekspo bude samo Beograd, a da nam ostatak Srbije ne napreduje. Zato ćemo sad da uradimo put od Sokobanje do Knjaževca. Hoću da to ljudi vide. Mi moramo da brinemo o ljudima svuda, zato su te investicije od velikog značaja. Sve što tražite možete da dobijete. Možete i kost benefit analizu. Recimo, gradite stanove, prodaćemo ih, samo ja hoću da učinimo nekoj grupi ljudi, delu medicinskih sestara. Ajde da probamo da im pomognemo, da ne zaradimo mnogo. Ali hoćemo da budemo u plusu. Da dobiju po nekoj normalnoj ceni - rekao je Vučić.

Ja noću kad se avionom vraćam bilo odakle, jedino što nam sija i šljašti je Beograd na vodi, e sve će da sija i šljašti, dodao je Vučić.

Svako od nas ima svoje snove, oni sanjaju mene bez glave, sina kojeg mi tuširaju osiromašenim uranijumom itd. Čestitam im na vin vin poziciji. Ako narod bude rekao na izborima, ja ću da im čestitam, samo ta sitnica. Uskoro ću da objavim kako da mi građani pošalju informacije o ljudima koji se bahato ponašaju, a u delovima su vlasti. To je jedna opaka bolest i protiv nje ćemo se boriti.

- Što se MOL-a tiče, u 13 sati imaju sastanak, ako uspeju da se dogovore, onda ćemo zaključiti razgovore. Srećan sam što ima mnogo zainteresovanih. Bar smo dvojicu videli da imaju dve milijarde. Dobra je vest da ljudi imaju toliki novac - rekao je predsednik odgovarajući na pitanja medija.

'Tresem se od straha da li ćemo ovo da završim'

Predsednik je obišao gradilište sa ministrom finansija Sinišom Malim.

- Samo se sekiram zbog stadiona. Kad će zgrade da budu gotove? - upitao je predsednik, na šta je ministar odgovorio: "U julu."

- Moramo da donesemo odluku kada i kako da izvršimo prodaju stambenih jedinica kada se Ekspo završi, po povoljnijim uslovima da damo. 1. decembra moramo da predamo sve. Paviljon će posle da ostane za upotrebu i ljudima iz kulture - rekao je Vučić i dodao:

Biće mnogo zelenila, desetine hiljada stabala. Ogroman je projekat u oblasti hortikulture. Stadion će čudesno da izgleda, i sve oko stadiona

- Napreduju i južna i severna tribina. Izgledaće veličanstveno. Iako je fudbalski stadion, to će biti i najlepši objekat za koncerte u jugoistočnom delu Evrope - najavio je Vučić prilikom obilaska, napominjući da je sve rađeno po najvišim standardima i garantuje punu bezbednost.

Primetio je da su na gradilištu većinom strani radnici.

- Ne zato što ne bismo hteli da budu srpski radnici, već zato što ih nema - napomenuo je predsednik i naglasio da je lokacija je neverovatna, na magistrali Surčin-Beograd, navodeći da će Beograd da se širi na tu stranu, takozvani "donji Srem".

- Imamo na desetine potvrđenih dolazaka predsednika i premijera. Beograd već krajem 2026. godine postaje svet - istakao je Vučić.

Tresem se od straha da li ćemo ovo da završimo ili nećemo, priznao je predsednik, moleći kompanije i radnike da rade punom parom.

Verujem u pritisak. I u težak rad, ne verujem u to lako ćemo i lepo ćemo. Ništa u životu nisam uradio lako. Sada vam izgleda lako kad odete u Galeriju. Što niko nije došao da pomogne kad su nosali patke. Bilo je teško, ali smo izgurali uz borbu. Bez tog pritiska ne možete da uradite ništa. Uvek je tako bilo i uvek će tako da bude. Razlika je u posvećenosti, radu i pritisku.

Podvukao je značaj pritiska.

- Ako to ne uradiš, rezultata neće biti. Što nije gotov projekat za metro? Što mi kasnimo? Pusti Francuze. Ima 10 razloga i svi su opravdani. Uvek se pronađe dovoljan razlog. I zato moraš da vršiš pritisak svaki dan. Zamislite moje sramote, dođe 1. decembar i mi ne možemo da predamo ključeve. Ništa to nije tako jednostavno kao što izgleda. Ali mora da se radi, ovo je toliko veliki projekat, toliko važan za Srbiju. Zamislite dođe vam švajcarski predsednik, indijski premijer, a mi kažemo nema vode ili nema grejanja?

Za sam Ekspo neće biti dovoljno parking mesta, ali naći ćemo rešenje u blizini, rekao je Vučić.

- Biće dana kada će biti i 50-60.000 ljudi. Standard je da se vozi po jedno ili dvoje u automobilu. Više od 120.000 posetilaca očekujemo vikendom - dodao je Vučić.

Ministar finansija je rekao da će biti uvedeno 7 novih linija centar - Ekspo.

- Ovo postaje novi Beogradski sajam posle Ekspa - rekao je Mali dodao je planirano 8000 događaja u 93 dana.

Mora da bude puniji stadion, velike utakmice, kazao je Vučić.

- Naš izložbeni prostor će biti jedan od najlepših. Radiće i Kinezi i Amerikanci, Rusi, Nemci su ozbiljni, Emirati... - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da očekuje da se prijave desetine hiljade volontera, dok je ministar dodao da građevinski radovi moraju da budu završeni u septembru.

- Nema rezultata bez pritiska. Ko je od vas očekivao da ćemo da uradimo auto-put do Kraljeva? Ja progonim ljude da možemo to do Vidovdana, da otvorimo na vreme. Dok ne izvršite pritisak na sebe, da učite više, ne možete ni iz jednog ispita da dobijete 10. Bar nije moglo u moje vreme, sad je možda dovoljno da zviždiš po ulici. Ovde će da niču naselja i naselja.

Stadion će biti jedan od najlepših u Evropi, dodao je Vučić.

- Fudbal nam je na niskim granama, posebno reprezentativni, već decenijama, verujem da će to biti nova energija za neke klince, da mogu da napreduju i da se takmiče. Arena je juče bila 3. kanal po gledanosti, što znači da to ljudi vole. Za dve godine gledamo finale Lige Evrope na ovom stadionu. Ko god da igra, doći će navijači iz cele Evrope, Beograd centar Evrope, da se zaboravi na incidente i gluposti.

U razgovoru sa novinarima je naveo da on i danas neretko ode s Vukanom na utakmicu.

- Mi kad smo pravili Er Srbiju, sećate se koliko su govorili da će da bude neuspešno, Er Srbija je ubedljivo najbolja kompanija u regionu. Znate li koliki će prihodi da budu? Ne mogu da nam pokriju prugu, ali sve što možemo da zaradimo, zarađujemo i da u narednim decenijama možemo da zarađujemo. Ovo gradi država, gradi po planu i programu, naravno da postoji kanalizacija - rekao je Vučić.

Molim te, Siniša, dodajte još cveća i svega, dodao je predsednik.

- Biće zeleno i osvetljeno kako treba - odgovorio je ministar.

- Za koliko ćemo da prodajemo stanove? - upitao je Vučić, na šta je Mali odgovorio: "Zavisi od analize".

- Treba da dajemo po povoljnijim uslovima ljudima koji doprinose društvu. Moja ideja je bila nešto oko medicinskih sestara, ali da ne prejudiciramo stvari - rekao je Vučić.

Predsednik proverava napredak na izgradnji nacionalnog stadiona, izložbenih paviljona i prateće infrastrukture. Projekat se trenutno nalazi u ključnoj fazi, s obzirom na to da je ostalo još tačno godinu dana do otvaranja (planirano za 15. maj 2027).

Vučić je ranije najavio da će ovaj projekat "promeniti lice Srbije" i podići BDP zemlje. Prethodnih dana potpisan je i ugovor o učešću SAD na izložbi, što se ocenjuje kao važan diplomatski i ekonomski uspeh.

Autor: S.M.