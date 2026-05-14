'OBRAZOVANJE JE KLJUČNI RESURS SRBIJE, NE SMEMO DA GA OBESMIŠLJAVAMO' Ministar Stanković za Pink o digitalizaciji škola: Veštačka inteligencija može da pomogne, ali ne i da ZAMENI ČOVEKA

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković govorio je u jutarnjem programu televizije Pink o utiscima sa konferencije u Kini, digitalizaciji obrazovanja, primeni veštačke inteligencije u školama, ali i o aktuelnim dešavanjima na univerzitetima i blokadama fakulteta.

Govoreći o poseti Kini, Stanković je istakao da Srbija uživa veliko poštovanje kineskog rukovodstva i da je srpska delegacija bila posebno uvažena na međunarodnoj konferenciji posvećenoj obrazovanju i tehnološkom razvoju.

- Kina je politički prijatelj Srbije prvog reda. Postoji veliko poštovanje prema našoj zemlji od strane političkog rukovodstva Kine, konkretno njihovog Ministarstva prosvete. Srbija je bila u potpunosti uvažena na konferenciji, a imao sam priliku da govorim o digitalizaciji obrazovanja i izazovima koji nas očekuju - rekao je Stanković.

Ministar je naglasio da je Kina u oblasti obrazovnih tehnologija otišla izuzetno daleko i da se tamo već koriste sistemi koji predstavljaju "obrazovanje 22. veka".

- Kina je gotovo u potpunosti podigla nivo obrazovnog sistema na nivo 22. veka kada je reč o tehnološkim inovacijama, veštačkoj inteligenciji i robotici u nastavi - naveo je on.

Kada je reč o stanju u Srbiji, Stanković je istakao da gotovo sve škole imaju internet, ali da još uvek nisu stvoreni uslovi za punu primenu veštačke inteligencije u obrazovanju.

- Gotovo 99,5 odsto škola povezano je na internet. To je prvi preduslov da govorimo o digitalizaciji. Međutim, još nismo došli u fazu da možemo da kažemo da ćemo veštačku inteligenciju primenjivati u punom kapacitetu - objasnio je ministar.

Dodao je da je neophodno dodatno ulaganje u infrastrukturu, digitalnu opremu i obuku nastavnika.

- Potrebna nam je univerzalna digitalna pismenost – i nastavnika i učenika. Pokrenuli smo značajne projekte obuke nastavnika za primenu sofisticiranih tehnoloških znanja i veštačke inteligencije u nastavi - rekao je Stanković.

On je istakao da veštačka inteligencija može da unapredi proces učenja, ali da nikada neće moći da zameni nastavnika.

- Veštačka inteligencija nikada ne može da zameni profesora. Ona može da pomogne da učenici brže i efikasnije uče, ali ne može da probudi radoznalost, motivaciju i pedagoški odnos koji samo čovek može da ostvari - poručio je ministar.

Govoreći o tehnološkom razvoju u Kini, Stanković je naveo da je imao priliku da vidi napredne sisteme veštačke inteligencije i humanoidne robote.

- Video sam mašine koje dizajniraju odeću, proizvode dekorativne predmete i humanoidne robote koji reaguju na pokrete, glas i mimiku. To je nivo razvoja koji se približava scenarijima iz naučno-fantastičnih filmova - rekao je on.

Ministar se potom osvrnuo na aktuelna dešavanja na fakultetima i predlog sa plenuma na Elektrotehničkom fakultetu da se ukine ocenjivanje u osnovnim školama.

- Predlog o ukidanju ocenjivanja je skandalozan. Deca treba postepeno da se uključuju u obrazovni sistem koji će im obezbediti bolju budućnost. Obrazovanje je ključni resurs Srbije i ne smemo da ga obesmišljavamo - rekao je Stanković.

Dodao je da bi fakulteti trebalo više da se bave naukom, tehnologijom i međunarodnom saradnjom, a manje političkim pitanjima.

- Bio bih mnogo srećniji da se na Elektrotehničkom fakultetu razgovara o saradnji sa vodećim univerzitetima i usvajanju novih tehnologija, nego o idejama koje vode ka urušavanju obrazovnog sistema - naveo je ministar.

Govoreći o studentskim plenumima, Stanković je rekao da oni nisu zakonski prepoznati oblici organizovanja.

- Plenumi nisu zakonska kategorija. Postoje studentski parlamenti i legitimni predstavnici studenata, ali plenumi nisu predviđeni zakonom - izjavio je on.

Ministar smatra da iza plenuma stoje političke ambicije pojedinih profesora i da se obrazovanje koristi kao platforma za političko delovanje.

- Čini mi se da se iza plenuma kriju političke ambicije pojedinih profesora i pokušaj da se kroz obrazovni sistem vodi politička borba - rekao je Stanković.

Komentarišući rektora Vladana Đokića, ministar je ocenio da se on već ponaša kao politički akter.

- Mislim da je rektor Đokić već odavno ušao u političku sferu. Njegovi nastupi i poruke pokazivali su političke ambicije - rekao je Stanković.

On je dodao da smatra da rektor pokušava da se nametne kao lider opozicionog pokreta.

- Ne mislim da se povlači iz politike, već da čeka trenutak kada će biti formalno prihvaćen kao lider tog dela opozicije - zaključio je ministar prosvete.

Autor: Iva Besarabić