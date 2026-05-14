Američki mediji upozoravaju: Albanija postaje nova narko-država Evrope i bezbednosna pretnja za Balkan

Američki portal Washington Examiner objavio je analizu u kojoj upozorava da Albanija pod vođstvom premijera Edija Rame postaje „najnovija narko-država sveta“ i ozbiljna bezbednosna pretnja za Evropu i Balkan.

U tekstu se navodi da organizovani kriminal, trgovina narkoticima i političke veze sa regionalnim centrima moći sve više pretvaraju Albaniju u evropsko čvorište za ilegalne aktivnosti, uz poređenja sa Libanom iz vremena dominacije sirijskog režima.

Autor analize tvrdi da Balkan ulazi u opasnu fazu destabilizacije, u kojoj kriminalne mreže i politički interesi mogu imati dugoročne posledice po bezbednost čitave Evrope.

Prema pisanju Washington Examinera, Albanija više nije samo tranzitna ruta za šverc droge, već centralna tačka za trgovinu marihuanom, heroinom, kokainom i metamfetaminima širom kontinenta.

Posebno se ističe da je legalizacija uzgoja marihuane u Albaniji, koju je sprovela vlast Edija Rame, prema mišljenju kritičara otvorila prostor za pranje novca i dodatno jačanje kriminalnih grupa.

Washington Examiner povukao paralelu sa Libanom

U tekstu Washington Examinera pravi se paralela između današnje Albanije i Libana iz perioda kada je režim Hafeza al Asada koristio tu zemlju za pranje novca, zaobilaženje sankcija i razvoj različitih mafijaških struktura.

Autor upozorava da bi Balkan mogao postati nova zona za širenje organizovanog kriminala i političkog uticaja spoljašnjih sila.

Posebno se apostrofira bliskost Edija Rame sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom. U analizi se navodi da se Rama često konsultuje sa Erdoganom i da pokušava da izgradi sistem vlasti po uzoru na model koji postoji u Turskoj.

Washington Examiner takođe tvrdi da se politički protivnici vlasti u Albaniji sve češće suočavaju sa pritiscima, istragama i optužbama, dok autor ide toliko daleko da antikorupcijsku strukturu SPAK opisuje kao instrument političkog obračuna.

U tekstu se pominju i bivši potpredsednik vlade Arben Ahmetaj i gradonačelnik Tirane Erion Veliaj, za koje se navodi da su se našli pod udarom sistema nakon sukoba sa političkim vrhom.

Šta ovakve optužbe znače za region

Iako je reč o politički veoma oštroj analizi koja predstavlja stav autora teksta u Washington Examineru, činjenica je da evropske bezbednosne službe godinama upozoravaju na rast uticaja balkanskih kriminalnih mreža.

Albanske kriminalne grupe često se dovode u vezu sa međunarodnim švercom narkotika, pranjem novca i organizovanim kriminalom u više evropskih država.

Autor analize upozorava da problem više nije lokalnog karaktera, već da destabilizacija Balkana može postati ozbiljna pretnja po celu Evropu. Posebno se ističe bojazan da bi kriminalne mreže mogle otvoriti prostor i za širenje ekstremizma i bezbednosnih rizika na evropskom tlu.

Washington Examiner zaključuje da je Albanija možda mala država, ali da bi, ukoliko se ovakav trend nastavi, posledice po region i Evropu mogle biti mnogo veće nego što se trenutno čini.

