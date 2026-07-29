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Blokaderski Danas i antisrpski lobista Jasmin Mujanović ponovo udarili na Srbiju: Zasmetali im sve bolji odnosi Beograda i Vašingtona

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Portal Danas objavio je analizu Jasmina Mujanovića u kojoj se kritikuje približavanje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ocenjujući da je "resetovanje" odnosa Vašingtona i Beograda greška.

Dok Srbija intenzivira diplomatske kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama, blokaderski portal Danas objavio je tekst Jasmina Mujanovića, koji se lažno predstavlja kao analitičar, u kojem se kritikuje približavanje Beograda i Vašingtona.

Najnovija "analiza" objavljena na portalu Danas pokazuje koliko pojedinim krugovima smeta sve uspešnija diplomatska pozicija Srbije i unapređenje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Autor teksta Jasmin Mujanović ocenjuje da je resetovanje odnosa Vašingtona i Beograda greška i iznosi kritike na račun predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Tekst dolazi u trenutku kada Srbija intenzivira kontakte sa američkom administracijom, što vlast predstavlja kao važan spoljnopolitički uspeh.

Na društvenim mrežama objava je izazvala brojne reakcije, a pojedini korisnici ocenjuju da analiza predstavlja pokušaj osporavanja jačanja međunarodne pozicije Srbije.

Autor: Pink.rs

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