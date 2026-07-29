Blokaderski Danas i antisrpski lobista Jasmin Mujanović ponovo udarili na Srbiju: Zasmetali im sve bolji odnosi Beograda i Vašingtona

Portal Danas objavio je analizu Jasmina Mujanovića u kojoj se kritikuje približavanje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ocenjujući da je "resetovanje" odnosa Vašingtona i Beograda greška.
Dok Srbija intenzivira diplomatske kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama, blokaderski portal Danas objavio je tekst Jasmina Mujanovića, koji se lažno predstavlja kao analitičar, u kojem se kritikuje približavanje Beograda i Vašingtona.
Najnovija "analiza" objavljena na portalu Danas pokazuje koliko pojedinim krugovima smeta sve uspešnija diplomatska pozicija Srbije i unapređenje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
29. јул 2026.
Autor teksta Jasmin Mujanović ocenjuje da je resetovanje odnosa Vašingtona i Beograda greška i iznosi kritike na račun predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Tekst dolazi u trenutku kada Srbija intenzivira kontakte sa američkom administracijom, što vlast predstavlja kao važan spoljnopolitički uspeh.
Na društvenim mrežama objava je izazvala brojne reakcije, a pojedini korisnici ocenjuju da analiza predstavlja pokušaj osporavanja jačanja međunarodne pozicije Srbije.
Autor: Pink.rs