Balint Pastor: Dobri odnosi Amerike i Mađarske važni su i za Srbiju

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je danas da su dobri odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Mađarske važni kako za region tako i za Srbiju.

On je za TV Panon pojasnio da ako je Mađarska u takvoj poziciji, to znači da može da pomogne i Srbiji.

"Pratimo šta se dešava sa Naftnom industrijom Srbije, i vidimo da MOL tu može da ima značajnu ulogu i da (mađarski premijer) Viktor Orban nije postigao takve rezultate u Americi, sada o ovome ne bi ni razgovarali", rekao je Pastor.

Istovremeno on je najavio da će uskoro Viktor Orban i predsednik Srbije Aleksandar Vučić doći u Suboticu na svečanu dodelu nagrada Fondacije "Pastor Ištvan", kao i da će to biti prilika za razgovor.

Govoreći o izboru članova Saveta REM-a Pastor je rekao da je uveren da će taj proces da se završi tako što će Narodna skupština Srbije u roku od nekoliko nedelja izabrati Ištvana Bodžonija za člana REM-a.

"O tome smo dosta razgovarali nedavno: Savet REM-a ima devet članova. Proces traje više od godinu dana. Nacionalni saveti takođe mogu da predlože svog kandidata što su i učinili, i sve do poslednjeg trenutka izgledalo je da će parlament birati između mađarskog i bošnjačkog kandidata. Mađarski kandidat bio je Ištvan Bodžoni, a bošnjački je takođe imao podršku. U poslednjem trenutku, zbog pravnih zavrzlama i raznih opozicionih i stranih pritisaka, ispostavilo se da se bira između bošnjačkog i albanskog kandidata, iako je mađarskog i bošnjačkog kandidata mesecima podržavalo 20, odnosno 15 nacionalnih saveta. Zato smo tražili u parlamentu da se ne izabere nijedan od ovih kandidata", pojasnio je Pastor.

Pojašnjava da Nacionalni saveti mogu ponovo da predlažu kandidate do 28. novembra, kao i da se nada da će početkom decembra REM biti kompletiran.