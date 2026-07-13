Tramp najavio: Iran će danas i sutra biti izložen snažnim napadima

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas u intervjuu Hjuu Hjuitu da će Iran danas i sutra biti izložen snažnim napadima.

Tramp je rekao da će Sjedinjene Države uništiti planinu Pikeks u Iranu gde se nalazi tajno iransko nuklearno postrojenje.

"Uništićemo planinu Pikeks. Recite Irancima da budu spremni", rekao je Tramp i dodao da Amerikanci pažljivo prate sve što se dešava na toj teritoriji.

On je kazao da ne vide tamo bilo kakvu aktivnost.

"Ne ide im dobro kada je reč o nuklearnom programu. Svaki put kada čujemo nešto, mi to bombardujemo. Zato ne vole da govore o tome", istakao je Tramp.

On je rekao da će SAD verovatno uskoro ponovo gađati Pikeks.

"Večeras ćemo ih veoma snažno pogoditi, a snažno ćemo ih gađati i sutra. I ne mogu baš ništa da urade povodom toga", rekao je on Hjuu Hjuitu.

Planina Pikeks se nalazi u blizini iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu u kojem se nalazi veliki podzemni kompleks za koji zapadne obaveštajne službe smatraju da je povezan sa iranskim nuklearnim programom.

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Tramp je ranije danas izjavio da SAD ponovo uvode pomorsku blokadu Irana i da će obezbediti da Ormuski moreuz ostane otvoren za plovidbu, uz naplatu naknade, nakon što su dve strane razmenile nove raketne i napade dronovima, navodi agencija.

Autor: Marija Radić