Tramp najavio: Iran će danas i sutra biti izložen snažnim napadima

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas u intervjuu Hjuu Hjuitu da će Iran danas i sutra biti izložen snažnim napadima.
Tramp je rekao da će Sjedinjene Države uništiti planinu Pikeks u Iranu gde se nalazi tajno iransko nuklearno postrojenje.
"Uništićemo planinu Pikeks. Recite Irancima da budu spremni", rekao je Tramp i dodao da Amerikanci pažljivo prate sve što se dešava na toj teritoriji.
On je kazao da ne vide tamo bilo kakvu aktivnost.
"Ne ide im dobro kada je reč o nuklearnom programu. Svaki put kada čujemo nešto, mi to bombardujemo. Zato ne vole da govore o tome", istakao je Tramp.
On je rekao da će SAD verovatno uskoro ponovo gađati Pikeks.
"Večeras ćemo ih veoma snažno pogoditi, a snažno ćemo ih gađati i sutra. I ne mogu baš ništa da urade povodom toga", rekao je on Hjuu Hjuitu.
Planina Pikeks se nalazi u blizini iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu u kojem se nalazi veliki podzemni kompleks za koji zapadne obaveštajne službe smatraju da je povezan sa iranskim nuklearnim programom.
Tramp je ranije danas izjavio da SAD ponovo uvode pomorsku blokadu Irana i da će obezbediti da Ormuski moreuz ostane otvoren za plovidbu, uz naplatu naknade, nakon što su dve strane razmenile nove raketne i napade dronovima, navodi agencija.
Autor: Marija Radić