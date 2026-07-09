Zelenski se zahvalio Trampu na NATO samitu: PVO i sporazum o dronovima apsolutni prioriteti Kijeva

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je veliku zahvalnost predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu na dvostranačkoj podršci Vašingtona u ratu protiv Rusije.

Tokom ovog izuzetno važnog susreta na NATO samitu, ukrajinski lider je naglasio da osiguravanje naprednih sistema protivvazdušne odbrane (PVO) i sklapanje novog dogovora o dronovima ostaju apsolutni i najviši prioriteti Kijeva.U direktnom obraćanju tokom samita, Zelenski je istakao kontinuitet američke pomoći, posebno pozdravljajući jedinstven stav obe američke političke partije kada je reč o opstanku i odbrani Ukrajine.

„Zahvalni smo, kao i uvek, na vašoj podršci. Američkoj podršci, dvostranačkoj podršci. Hvala vam na pozivu za ovaj samit”, izjavio je ukrajinski predsednik.Izlažući ukrajinske vojne i diplomatske ciljeve za naredni period, Zelenski je jasno stavio do znanja da je zaštita ukrajinskog neba od vitalnog značaja, te je po prvi put zvanično potvrdio rad na novom domenu vojne saradnje sa Sjedinjenim Državama.

„Protivvazdušna odbrana je prioritet. To je druga tačka, a možda čak i prva”, naglasio je Zelenski, osvrćući se potom na diplomatske napore i strategiju okončanja sukoba:

„Što se tiče pregovora, mislim, da, razumemo šta treba da radimo, to je naša procena – šta da uradimo i kako da do toga dovedemo. I nadam se da ćemo u tome uspeti. Siguran sam da ćete vi učiniti sve da se ovaj rat reši. I veoma sam srećan što je naša strana počela da radi na sporazumu o dronovima.”

Ovaj takozvani „sporazum o dronovima” predstavlja suštinski iskorak ka daljoj modernizaciji ukrajinskih oružanih snaga. Integracija američke tehnologije i ukrajinskog borbenog iskustva u sferi bespilotnih letelica profiliše se kao jedan od odlučujućih faktora u daljem toku rata, dok Kijev istovremeno očekuje snažniju diplomatsku ofanzivu u cilju pravednog okončanja sukoba.

