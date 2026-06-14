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RAZGOVARALI PUTIN I TRAMP: Predsednik Rusije američkom kolegi čestitao 80. rođendan

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik Rusije Vladimir Putin čestitao je danas predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu 80. rođendan tokom telefonskog razgovora, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Predsednik Rusije Vladimir Vladimirovič Putin danas je telefonom čestitao predsedniku Sjedinjenih Američkih Država 80. rođendan", rekao je Ušakov novinarima, prenose RIA Novosti.

Kako je navedeno, ovo je 13. telefonski razgovor dvojice lidera od ponovnog izbora Trampa za predsednika SAD, a poslednji put Putin i Tramp razgovarali su telefonom 29. aprila.

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Autor: Marija Radić

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