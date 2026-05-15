Hag ne odustaje od 'smrtne presude' za Mladića: Sud godinama generalu ne dozvoljava da se leči - evo koliko puta je odbijen

Haški Mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbio je juče zahtev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja.

Ovakva odluka postala je, po svemu sudeći, ustajala praksa Mehanizma, budući da je donošena i u prethodnim godinama. Samo tokom 2025. godine, upućena su dva zahteva u julu i novembru, prvi je upućen iz humanitarnih razloga, a drugi je bio zarad privremenog dopusta zbog posete porodičnom grobu. Tokom 2024, uprkos izveštajima o pogoršanju zdravlja i prebacivanju u pritvorsku bolnicu, sud je ostao pri stavu da Mladić u Hagu ima adekvatnu negu.

Početkom ove decenije sudsko veće je odbilo zahteve za hospitalizaciju van pritvorske jedinice tokom žalbenog postupka.

Mladiću je i pre izricanja prvostepene presude, odnosno pre 2021. godine, odbijen zahtev za lečenje u Rusiji, uprkos garancijama te države.

Iako je veoma jasno da je situacija alarmantna, a njegovo zdravlje u kritičnom stanju, sud i dalje tvrdi da on dobija adekvatno lečenje i "najbolju moguću negu" u pritvorskoj bolnici.

Kako je Mladićev sin Darko rekao, obrazloženje Mehanizma je da ima najbolje moguće doktore koji mu pružaju najbolju moguću negu, a to su doktori koji su ga lečili od urinarnih infekcija nakon što je dobio moždani udar.

- To su doktori koji nisu uspeli da detektuju moždani udar pre nego što je dobio i drugi moždani udar. Taj nivo cinizma je postao neverovatan u Haškom tribunalu - rekao je Darko Mladić.

Sin generala Mladića je ranije oštro kritikovao ovu odluku, nazivajući je "smrtnom presudom".

Autor: S.M.