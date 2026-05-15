MALI NA BIZNIS SAMITU: Ekspo velika prilika za Srbiju - temelj za ubraniji rast Srbije

U Ložionici u Beogradu danas je počeo jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u regionu ove godine, "Business Summit 2026", koji se održava pod sloganom "Vizija koja se gradi" i koji je okupio vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija.

Mali na panelu "Moć kapitala"

Ministar Mali učestvuje na panelu "Moć kapitala".

Na pitanje kako globalne političke nestabilnosti utiču na privlačenje kapitala, ministar kaže:

- Posledice globalnih izazova oseća i Srbija. To je i izazov i prilika za nas - kaže Mali.

Ministar je rekao da smo sačuvali makroekonomsku stabilnost.

- Imamo nikada veće devizne rezerve - dodaje Mali.

- Jedna Srbija raste 3 odsto, stopa rasta našeg BDP je 3 odsto, za prvi kvartal. Ove godine se projektuje da će Evropa rasti 1-1,2 odsto - naveo je ministar.

- Potvrda toga je da smo i dalje jedina zemlja u regionu zapadnog Balkana koja je kandidat za punopravno članstvo u EU, a koja ima investicioni kreditni rejting. Dobili smo ga pre tri godine i dalje ga zadržavamo, što dovoljno govori o kredibilitetu naše politike - kazao je Mali.

O Ekspu

Ministar Mali rekao je da je Ekspo velika prilika za Srbiju.

- Očekujemo rast zbog Ekspa, ceo svet dolazi u Srbiju. Zato uvek govorimo da će to biti temelj za ubraniji rast Srbije. Mi samo treba da radimo u više govorimo o tome - navodi ministar.

- Tih 17,5 milijardi evra koje ćemo uložiti, to će sve doprineti ukupnom bogatstvu Srbije - kaže ministar.

Macut otvorio samit

- Pred nama su izazovi. Verujem da će današnji razgovori otvoriti prostor za partnerstva i projekte - poručio je Macut.

Otvaranju samita prisustvovali su, između ostalih, premijer Srbije Đuro Macut, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, direktor Kancelarije za eUpravu Mihailo Jovanović i direktor PKS Marko Čadež.

Na samitu učestvuju visoki državni zvaničnici i ministri Srbije, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, investitora i kompanija.

"Business Summit 2026“ je pozicioniran kao ključna platforma za donošenje strateških odluka i kreiranje budućih ekonomskih pravaca.

Autor: S.M.