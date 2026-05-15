Sad je sve otkriveno: Evo ko predvodi 'Zbor Rakovica' i ko ih finansira (FOTO)

Na društvenoj mreži Iks osvanula objava u kojoj se iznose tvrdnje o Aleksandru Markoviću, za kojeg se navodi da stoji iza nekoliko blokaderskih naloga na mreži Iks kao i da je viđen u društvu sa finansijerima blokaderskog pokreta "ZBOR".

Naime, kako stoji u objavi na mreži Iks, Aleksandra Markovića iz Resnika, pojedini krugovi nazivaju i "kriminalcem na baterije", a posebno interesantno je to što je Marković viđen u jednom beogradskom restoranu u društvu Zvonka Lekovića i Baneta Marića, za koje se tvrdi da su glavni finansijeri blokaderskog pokreta "ZBOR".

U komentarima ispod pomenute objave, navodi se i da je Bane Marić potrčko Zvonka Lekovića i da mu čisti dvorište za 2.500 dinara, a lokalni meštani ističu i da se često zadužuje za kafu.

U objavi se navodi da je upravo Marković taj koji stoji iza pojedinih blokaderskih naloga na mreži Iks, poput naloga "Zbor Rakovica" a na kojem često možete videti pozive na blokaderska okupljana, haos i nered.

Autor: Pink.rs