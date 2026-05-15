'Stanje generala i dalje teško' Oglasio se Darko Mladić i otkrio kako se njegov otac oseća

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića neznatno je bolje nego pre sedam dana, izjavio je danas njegov sin Darko Mladić nakon što ga je posetio u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Darko Mladić je rekao da mu i dalje nije jasno zbog čega je odbijen zahtev za puštanje generala na lečenje u Srbiju, kada se to dozvoljavalo osuđenicima koji su bili boljeg zdravstvenog stanja od njegovog oca, prenosi RTRS.

Stanje generala Mladića i dalje je dramatično, ali u odnosu na pre sedam dana, vidljivi su minimalni znaci poboljšanja, kazao je generalov sin.

Očekuje da će Ujedinjene nacije uvažiti osnovna ljudska prava u slučaju generala Mladića i da će biti pušten na lečenje u Srbiju, nakon što je taj zahtjev odbila predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.

"Ova poslednja odluka je prosto jedan flagrantni dokaz kako se ignorišu činjenice i kako se njima manipuliše da bi se neki, verovatno, politički ciljevi realizovali. Meni i dalje nije jasno kako je moguće da su toliki ljudi pušteni, koji su imali lakše zdravstveno stanje od mog oca, a da on nije pušten", kaže Darko Mladić.

Porodica generala Mladića već je uputila hitan apel UN da intervenišu, navodeći u pismu da međunarodno pravo jasno ističe da dalje zadržavanje u pritvoru gubi svaku svrhu kada je zatvorenik na izdisaju.

O stanju generala Mladića i odluci da ne bude pušten na lečenje u Srbiju, iako su za to stvoreni uslovi, u Beogradu su razgovarali ministri pravde Srbije i RS, Nenad Vujić i Goran Selak.

Oni su istakli da odluka o nepuštanju generala Mladića narušava principe humanosti i najavili obraćanje Savetu bezbednosti UN.

Na stanje generala Mladića i postupanje haškog Mehanizma prema njemu, nedavno je na sednici Saveta bezbednosti ukazao i ambasador Rusije pre Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

"Ne razumemo zašto general Mladić ne može da se pusti, zašto ne može da se preveze u Srbiju da odsluži ostatak kazne tamo. Ako bi stanje gospodina Mladića nastavilo da se pogoršava, odgovornost će biti isključivo na Mehanizmu", rekao je Nebenzja.

Haški Mehanizam odbio je zahtev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju, zbog teškog zdravstvenog stanja, uz obrazloženje da je njegovo stanje, iako je "u posljednjim fazama svog života", "loše zbog hroničnih bolesti", ali "drugačije u odnosu na neizlečive bolesti sa brzim napredovanjem".

Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

Mehanizam je više puta odbio zahtev da bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.

Autor: Pink.rs