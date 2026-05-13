Darko Mladić: Nadamo se da će odluka suda o prevremenom puštanju mog oca biti pozitivna

Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić izjavio je danas da se nada da će odluka suda u Hagu o prevremenom puštanju generala Mladića biti pozitivna i naveo da je stanje generala Mladića nepromenjeno loše.

Darko Mladić je za Javni servis rekao da je u jučerašnjem telefonskom razgovoru Ratko Mladić uspeo da izgovori svega nekoliko reči.

Naveo je da bi predsednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracijela Gati Santana trebalo narednih dana da konačno donese odluku o zahtevu za hitno puštanje Ratka Mladića na lečenje u Beograd.

Na pitanje kakvu odluku suda očekuje, Darko Mladić je odgovorio da se nada da će odluka ovog puta biti pozitivna.

"Sada se svi lekari slažu da je on bukvalno na kraju života. Ona ga ne bi pustila na lečenje, nego faktički, pustila bi ga da u Srbiji umre, a ne da se leči. On je neizlečiv pacijent, na kraju života. To je nešto oko čega su se svi lekari složili", naveo je Darko Mladić.

Dodao je da je prošlog leta, kada su uputili humanitarni zahtev za puštanje, predsednica suda Grasijela Gati Santana rekla da za puštanje Mladić treba da bude akutno i terminalno bolestan, što je, kako je naveo, sada situacija.

"Mi smo imali nekoliko podnesaka, 10. aprila se njemu desio moždani udar pretposlednji, pa mu se pretprošle subote desio još jedan. Mi smo po hitnom postupku prvo poslali naše lekare zato što, ono što je nama bilo očigledno, porodici preko telefona, njihovi lekari potcenjuju situaciju. Oni prvo nisu dijagnostifikovali moždani udar, nego neke lakše oblike. Naši lekari su konstatovali da je u pitanju moždani udar i da je situacija veoma ozbiljna", naveo je Darko Mladić.

Dodao je da su nakon toga podneli zahtev za prevremeno puštanje iz humanitarnih razloga zato što je očigledno da je Ratko Mladić na kraju života.

"Naš suštinski zahtev je da ga puste da umre u Srbiji. To je suština našeg zahteva", naveo je Darko Mladić.

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić pretrpeo je više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

On je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Autor: Marija Radić