VUČIĆ SMETA JER BRINE O INTERESIMA SRPSKOG NARODA! Lider naprednjaka Vučević oštro reagovao na natpise crnogorskih Vijesti: Podržavaju rušilačke demonstracije i nasilje

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je da je crnogorski koncert Vijesti otvoreno na strani blokaderskog pokreta i da podržavaju nasilje protiv Srpske napredne stranke, te da im smeta predsednik Vučić jer brine o interesu srpskog naroda.

-Koncern Vijesti svakodnevno se bavi politikom u Srbiji. Oni su otvoreno na strani blokaderskog pokreta, podržavaju rušilačke demonstracije i nasilje upereno protiv Srpske napredne stranke. Ali kada predsednik Srbije jednom napiše tekst kojim ukazuje na činjenice, onda to izaziva naslovnu stranu Vijesti prepunu ličnih uvreda, omalovažavanja, napada. Vijesti su jedno od propagandnih glasila. Oni se ne bave novinarstvom, već ispunjavanjem sopstvene političke agende. A cilj im je Srbija baš kakva je bila 2006. godine. Slaba, bez stava, bez snage da pomogne sopstvenom narodu ni u Srbiji, ni van nje. E zato Vijestima smeta predsednik Vučić, zbog toga ga danonoćno napadaju. Jer on ne ćuti, jer se on ne sklanja, jer on brine o interesu srpskog naroda ma gde on boravio. Bez obzira na stav svih koji slave odvajanje od Srbije i njihovih pokrovitelja, mi ćemo i dalje nastaviti da sprovodimo politiku u interesu svog naroda - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

— Милош Вучевић (@milos_vucevic) 16. мај 2026.

Autor: Iva Besarabić