'NIJE ISTINA DA SE DAČIĆ NALAZI U BOLNICI, MINISTAR DONEO ODLUKU O RAZREŠENJU VESELINA MILIĆA' Oglasio se MUP: Sramotno, bezobzirno i neprofesionalno plasiranje dezinformacija!

Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje i u potpunosti demantuje apsolutne izmišljotine i lažne vesti objavljene u pojedinim medijima, da se potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić trenutno nalazi “u bolnici zbog problema sa dijabetesom”.

Reč je o sramotnom, bezobzirnom i krajnje neprofesionalnom plasiranju dezinformacija. Posebno je monstruozno to što pojedine redakcije svesno zloupotrebljavaju činjenicu da je ministar Dačić nedavno prošao kroz izuzetno teško zdravstveno stanje i zbog toga proveo skoro mesec dana na bolničkom lečenju.

Ovakve opasne i zlonamerne vesti direktno i grubo uznemiravaju javnost, građane Srbije, kao i porodicu ministra Dačića.

Obaveštavamo građane da se ministar Dačić ne nalazi u bolnici, već da se uspešno oporavlja i podsećamo da je ministar preuzeo obavljanje svojih redovnih državničkih i ministarskih dužnosti.

U skladu sa preporukama lekara koji su se brinuli i brinu o njegovom zdravlju, ministar Dačić svake nedelje obavlja redovnu zdravstvenu kontrolu i preglede u Kliničkom centru.

Ministar je svakodnevno na poslu, i povodom aktuelnog slučaja, on je kao ministar doneo rešenje da pukovnik policije Veselin Milić više ne obavlja dužnost načelnika PU za grad Beograd.

Ovakve dezinformacije imaju za cilj da se stvori sramni lažni utisak da ministar više nije u stanju da obavlja svoju funkciju.

Apelujemo na sve medije i zahtevamo od njih da se ubuduće strogo uzdrže od objavljivanja bilo kakvih neproverenih informacija i nagađanja, kao i da, pre objavljivanja bilo kakvih vesti o zdravstvenom stanju ministra Dačića, provere činjenice putem zvaničnih kanala komunikacije MUP-a, umesto što plasiraju lažne vesti koje narušavaju stabilnost i unose nemir među građane.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poručuje da nikakve dezinformacije neće zaustaviti predan rad ministra Dačića i svih pripadnika MUP-a na očuvanju bezbednosti građana Srbije.

Autor: D.Bošković