'NAPUSTILA NAS JE NAŠA LINA' Dačić se oglasio emotivnom objavom i podelio tužne vesti (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se emotivnom porukom na Instagramu i otkrio da se njegova majka trenutno nalazi u bolnici, a da mu je tetka je preminula.

- Dva meseca je prošlo od crnih dana kada sam bio na ivici između ovog i onog sveta. Sve je to ostavilo teške posledice na moju porodicu. Moja majka se nalazi u bolnici, a moja rođena tetka, majčina sestra Angelina, naša Lina, nas je napustila. Iskreno saučešće mom bratu i sestri i njihovoj deci - naveo je Dačić i dodao:

Zahvalan sam svima koji su brinuli za moje zdravlje i zdravlje moje porodice. Ali, mogao bih da napišem i eseje o tome kako se u teškim vremenima pokazuje i kakav je ko, o ljudskoj pokvarenosti i zlobi, o tome kako je teško biti čovek među ljudima. Kako samo ljudi zaboravljaju da se sve vraća. Ja sam još u fazi oporavka, lekari mi ne daju da se posvetim radu u punom kapacitetu i tek posle tri meseca, krajem maja, utvrdiće šta mi dalje savetuju kako da živim i radim. Jedno je sigurno, predati se neću. Neka se dobrim vrati sva vaša briga i dobre želje za moj oporavak.

