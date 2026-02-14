'POSLEDNJI POZDRAV PRIJATELJICI I SABORCU' Ivica Dačić se oprostio od Tatjane Ječmenice: Neočekivano i prerano

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila Tatjana Ječmenica.

Ivica Dačić se na svom Instagram nalogu oprostio od nje.

- U teškoj saobraćajnoj nesreći večeras u okolini Beograda život je izgubila jedna od naših najboljih teniserki u istoriji Srbije i nekadašnji selektor reprezentacije Tatjana Ječmenica. Poslednji pozdrav dragoj prijateljici i saborcu, neočekivano i prerano - napisao je on.

Mužu se bore za život

Kako smo ranije pisali, njenom suprugu se bore za život.

Do nezgode je došlo kada su se sudarili putničko i teretno vozilo noćas oko 20: 54 časova.

Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mesta u 21.16 časova, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.

