'SRPSKA LISTA JEDINA ZASTUPA NACIONALNI INTERES' Danijela Nikolić za Pink: Da 7. juna svi stanemo pod jedan barjak i napravimo rezultat (VIDEO)

Predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić izjavila je danas da na novim vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija u Prištini zakazanim za 7. jun Srbi treba da stanu pod jedan barjak i da podrže Srpsku listu koja, kako je istakla, jedina zastupa srpski nacionalni interes.

Nikolićeva je rekla da je na izbornoj listi Srpske liste 25 kandidata koji su se pokazali kao istinski borci za srpski narod.

''To su ljudi čestiti, čistih biografija i koji su se pokazali u prethodnom periodu kao istinski borci za srpski narod. Na građanima je da odaberu 10 najboljih za koje misle da mogu da ih predstavljaju'', rekla je Nikolićeva u Novom jutru na TV Pink.

Dodala je da Srpska lista ima standardno biračko telo i da je u prethodnom periodu srpski narod na KiM uvek gledao u Srpsku listu koja, kako je istakla, ima koordinaciju sa Beogradom.

Osvrćući se na što je Srpska lista odlukom CIK-a u Prištini za predstojeće izbore dobila 14 komisija u biračkim odborima od ukupno 38, Nikolićeva je kazala da Aljbin Kurti ponovo pokušava na sve moguće načine da ne dozvoli Srpskoj listi da ima svoje posmatrače i podsetila da je ta stranka zbog toga podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke.

Nikolićeva je rekla da u Prištini postoji kriza institucija i kolaps sistema i ukazala da se nekoliko meseci nakon redovnih izbora održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija.

''Da mogu da naprave jednu čvrstu vladu koja može da traje i da to ima nekog smisla, oni bi do sada to uradili. Pitanje je da li će to moći i posle 7. juna i koliko će neka buduća vlada imati smisla'', ocenila je Nikolićeva.

Prema njenom mišljenju, nazire se veliki politički sukob među Albancima.

''Ali, to je njihova stvar. Na nama je da 7. juna svi stanemo pod jedan barjak, napravimo rezultat i pokažemo Aljbinu Kurtiju da bez obzira na sve što radi oko Srpske liste i srpskog naroda, mi nismo igračka kojom može da se igra na bilo koji način'', istakla je Nikolićeva.

Autor: Jovana Nerić