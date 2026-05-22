Petković: Važno da Srpska lista na izborima 7. juna osvoji svih 10 mandata garantovanih za Srbe

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je važno da na novim vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija u Prištini, zakazanim za 7. jun, Srpska lista osvoji svih 10 mandata garantovanih za srpsku zajednicu i da na tim mestima budu predstavnici predstavnici srpskog naroda koji će se boriti za interese Srba.

Petković je naglasio da je Srpska lista jedini čuvar srpskih nacionalnih interesa, što se, kako je naveo, pokazalo prethodnih godina

Ukazao je da je hapšenje sedmoro direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na KiM jasan pokazatelj da bi Srbi trebalo da glasaju isključivo za Srpsku listu koja, kako je istakao, jedina ima punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića.

''Pobeda Srpske liste je garant nastavka pomoći Republike Srbije srpskom narodu na KiM'', rekao je Petković za RTS.

Naveo je da je licemerna izjava Aljbina Kurtija o brizi za srpske institucije i dodao da je Kurti hteo i da još uvek ima nameru da ih ugasi, kao i da je to namera Nenada Rašića.

''To je ta pupčana vrpca koja čuva vezu između srpskog naroda na KiM sa zvaničnim Beogradom, sa centralnom Srbijom. I zato moramo da učinimo sve što možemo kada govorimo o srpskom narodu na KiM u političkom smislu, da se jednom za svagda pokaže gde je mesto Rašiću, a to je na političkom smetlištu istorije. Zato što je on činio sve da bude sluga Aljbina Kurtija, a hapsio je Srbe. To je nešto što je nedopustivo'', rekao je Petković.

Ponovio je da će svi koji su učestvovali i doprineli hapšenju direktora u Gračanici biti procesuirani u skladu sa zakonima Srbije.

Petković je naglasio da je važno da na mestima zagarantovanim za srpski narod budu isključivo predstavnici srpskog naroda koji će se boriti za interese Srba.

''A ne Nenad Rašić koji je dobio 300-400 glasova u Đakovici. Za koga će on da se bori? Tako što hapsi direktore, tako što pokušava da na sve načine protera srpski narod, tako što na sednicama vlade u Prištini glasa za nekakav muzej koji treba da govori o navodnom genocidu Srbije na KiM, tako što glasa i dopušta da specijalci sa dugim cevima vrše teror na severu KiM. To radi Rašić i to Srbi itekako dobro znaju'', rekao je Petković.

Komentarišući najavu Prištine da će formirati žandarmeriju, Petković je kazao da je reč o pokušaju Kurtija da pred početak izborne kampanje kaže nešto novo biračima.

''Da kaže:'Evo, formiramo novu strukturu koja će dodatno da ugnjetava srpski narod na KiM'. Pošto on govori da ta formacija treba da bude na administrativnoj liniji, gde nema pravo uopšte da bude, kao ni na severu KiM. U Briselskom sporazumu, pod tačkom 9, jasno stoji da policija na severu KiM mora da odražava etničku strukturu severa KiM. A to znači da tamo moraju da budu Srbi i da nema dugih cevi'', rekao je Petković.

Najave Prištine ocenio je kao pokušaj kompenzacije zbog toga što tzv. KBS ne mogu na sever KiM i pokušaj da se dodatno militarizuje prostor severa KiM.

''Vidite da se Priština naoružava, stiže oružje iz brojnih zemalja, dok Kurti najavljuje milijardu evra ulaganja u tzv. vojsku“, ukazao je Petković.

Poručio je da će Srbija čuvati mir i stabilnost i boriti se za srpski narod.

''Mudrom politikom predsednika Aleksandra Vučića, koji jača našu vojsku, našu ekonomiju, koji čini sve da zadrži političku stabilnost u našoj zemlji, uspećemo da odbranimo mir, da sačuvamo naš narod i da prebrodimo i ove probleme'', rekao je Petković.

Naveo je da je svakog dana u kontaktu sa predstavnicima međunarodne zajednice.

''Ponekad su nemi, ponekad ih je sramota. Jer ono što radi Kurti je bukvalno gaženje osnovnih ljudskih prava. Takozvano Kosovo je čedo međunarodne zajednice sa zapada i šta god Kurti radio, oni mu gledaju kroz prste. Kažu da je tvrdoglav, na svoju ruku, ali mnogima i odgovara ono što Kurti radi'', dodao je Petković.

Autor: S.M.