Drecun: Za interese Srba na KiM važno je da Srpska lista osvoji svih 10 mandata

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da je bitno da Srpska lista na parlamentarnim izborima u AP Kosovo i Metohija osvoji svih 10 mandata jer, kako kaže, srpski narod mora da ima nekoga u političkom smislu koji će ga na jedinstven način predstavljati i boriti se za njegove interese.

Drecun je za Tanjug istakao da je srpski narod ugrožen u južnoj pokrajini, da se ne poštuju njegova osnovna ljudska prava, kao i da je njegov opstanak doveden u pitanje.

"Srpski narod mora da ima, u političkom smislu, veoma jak pregovarački kapacitet i uopšte nekoga ko će moći da na jedinstven način predstavlja srpski narod i da se bori za njegove interese", rekao je Drecun.

Takođe, Drecun je naglasio da u južnoj pokrajini postoji čovek poput Nenada Rašića koji je po nacionalnosti Srbin, ali koji ne vodi računa o interesima srpskog naroda, već o interesima lažne države "Kosovo" i Aljbina Kurtija, čime se, kako kaže, otvara prostor za manipulisanje.

"Onda se otvara prostor za manipulisanje, da neko može da stvara privid multietničnosti institucija na Kosovu. Tako što će reći, pa dobro, Srpska lista učestvuje, to je zato što stiže direktiva iz Beograda, koji hoće da destabilizuje Kosovo. I evo imamo Rašića koji hoće da učestvuje. Imate Srbina u institucijama", rekao je on.

Dodao je da se posebno pitanje postavlja kada je reč o glasovima koje Rašić dobije na izborima, odnosno pitanje čiji su to glasovi.

"Taj prostor za manipulisanje trebalo bi zatvoriti, jer Kurti očigledno neće da ispoštuje izbornu volju srpskog naroda. On ne želi Srpsku listu kao partnera, niti Srpska lista može da sarađuje sa njim, zato što je jasno kakvu politiku vodi - žestoku antisrpsku", kazao je Drecun.

Govoreći o politici Aljbina Kurtija, Drecun kaže da je potezima protiv srpskog naroda i antisrpskom retorikom najviše glasova stekao među mladima u pokrajini, naglasivši da je Kurti teror nad Srbima sproveo po odustajanju od dijaloga i formiranja Zajednice srpskih opština.

Takođe, ocenio da je polovičan procenat biračkog albanskog tela spreman da oprosti Kurtiju zarad stvari koje spadaju u domen onog što je nacionalno, odnosno nacionalističko kod Albanaca.

Autor: A.A.