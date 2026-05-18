SKANDAL! Advokat Veselina Milića odbio da Tužilaštvu preda telefon ključan za istragu!

U petak u Palati pravde odigrala se prava drama i došlo je do ozbiljnog incidenta nakon što je jedan od advokata Veselina Milića odbio da Tužilaštvu preda telefon svog branjenika, iako je upravo taj telefon predmet izvršenja krivičnog dela za koje se Milić tereti.

Kako prenose mediji, dodatnu senku na ceo slučaj baca činjenica da je među Milićevim advokatima i bivši direktor BIA Aleksandar Đorđević, čovek koji je imao ključnu ulogu u postavljanju Mladena Nenadića na mesto tužioca za organizovani kriminal.

Istovremeno, antisrpski mediji vode kampanju relativizacije i odbrane Veselina Milića, pokušavajući da istovremeno tvrde kako je za njegove kriminalne aktivnosti "odgovorna vlast", a onda i da je reč o politički proganjanom čoveku koji je nevin u pritvoru.

Ta vrsta kontradiktornosti i političke propagande nije samo licemerna, već vređa inteligenciju svakog normalnog čoveka.

Svako ko je prekršio zakon mora da odgovara, bez obzira na sve. A ako je neko nevin, onda ne opstruiše istragu i ne skriva dokaze. To nije samo opstrukcija postupka, to je direktno ruganje državi i pravosuđu, piše 24 sedam.

Podsetimo, bivši načelnik Beogradske policije Veselin Milić dao je izjavu u svojstvu građanina zbog nestanka Aleksandra Nešovića.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom Teško ubistvo izvršeno naštetu Nešovića, za kojim se i dalje traga.

Naredbom o sporovođenju istrage Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42) tereti se za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Veselin Milić (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično delo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Dejan S. (50) se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Devetoro osumnjičenih su danas saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Veselin Milić saslušan je i tom prilikom izneo svoju odbranu, nakon čega mu je na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

Nakon saslušanja tužilaštvo je takođe sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložio da svim osumnjičenima odredi pritvor. Postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine između 23 časa i ponoći u restoranu „27“ Saša V. i Mario S. kao saizvršioci lišili života na podmukao način oštećenog Aleksandra Nešovića.

Autor: Pink.rs