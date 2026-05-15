EKSKLUZIVNO! Ovo je trenutak privođenja Veselina Milića u Palatu pravde (VIDEO)

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić priveden je u Palatu pravde, nakon što mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Prema informacijama, Milić je prethodno dao izjavu u svojstvu građanina povodom nestanka Aleksandra N, osobe koja se, prema navodima, dovodi u vezu sa kriminalnom grupom poznatom kao „Kekina grupa“.

Među uhapšenima u okviru istrage nalaze se i pripadnici policije koji su bili deo obezbeđenja Veselina Milića. Oni se sumnjiče da su pomagali izvršiocu nakon zločina na Senjaku, kao i da nisu prijavili krivično delo.

Nestanak Aleksandra N. prijavila je njegova nevenčana supruga J.M, nakon čega mu se u noći između 12. i 13. maja 2026. godine gubi svaki trag.

Povodom ovog slučaja oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, koje je saopštilo da su pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i SBPOK-a, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, lišili slobode V.M.

„V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ministarstvo je istovremeno obavestilo javnost da Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd. Do imenovanja novog načelnika, rukovođenje upravom preuzeće zamenik načelnika, pukovnik policije Dejan Bojović.

Istraga o nestanku Aleksandra N. i dalje je u toku.