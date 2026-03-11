AKTUELNO

Hronika

Policija kod Vranja zaplenila više od tri kilograma marihuane: Uhapšen muškarac iz Kruševca

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Određeno mu zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su I. Dž. (1978) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je juče, na auto-putu kod Vranja, zaustavila „golf“ kojim je upravljao osumnjičeni i u njemu pronašla 3,3 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Po nalogu dežurnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

