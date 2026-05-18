VUČIĆ ZAVRŠIO POSETU AZERBEJDŽANU: Zahvalio Alijevu na izuzetnom gostoprimstvu: Produbili smo i otvorili neka nova polja saradnje (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu na gostoprimstvu tokom dvodnevnog boravka u ovoj državi.

- Zahvalan sam na izuzetnom gostoprimstvu i mislim da smo dalje unapredili, produbili i otvorili neka nova polja saradnje- istakao je Vučić.

- Azerbejdžan je naš strateški partner i beskrajno sam srećan što sam ponovo imao priliku da razgovaram sa Alijevim i da utvrdimo naše zadatke, i da gledamo kako da stvari poguramo snažnije, brže, mnogo jače u budućnost nego što smo to učinili do sada.

