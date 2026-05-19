Jovanov: Kriminalci do 2012. uz dozvolu DS kupovali firme, hotele, poljoprivredne kombinate

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov podsetio je danas na vlast Demokratske stranke do 2012. godine, kada su kriminalci kupovali firme po Srbiji uz dozvolu tadašnje Vlade Srbije i pokrajinske vojvođanske vlade.

On je odgovarajući poslaniku SSP Dušanu Nikeziću koji je govorio na temu kriminala, istakao da je za vreme vlasti DS mafijaš Darko Šarić kupovao na desetine poljoprivrednih kombinata po Vojvodini.

„I ne samo to, već i hotele po Novom Sadu, firme širom zemlje. Taj čovek nije uhapšen za vreme njihove vlasti (vlasti DS), već je tada bio uvaženi investitor“, podsetio je Jovanov.

Prema njegovim rečima, jedan proksi biznismen koji je za Šarića kupovao firme rekao je da su „tri sata brojali novac kojim je trebalo da se kupuju te firme“.

„Kupili su tada dok je DS vladao i mašinu za brojanje para. To su posle i blokaderi na fakultetima uradili, kupivši mašinu za brojanje para“, naveo je šef poslanika SNS i dodao da je vlast DS do 2012. godine o kriminalu ćutala.

„Šarić je bio uvaženi investitor. Moralo je da dođe do promene vlasti, do dolaska SNS na vlast, pa da Darko Šarić od uvaženog investitora završi tamo gde treba – u zatvoru“, zaključio je Milenko Jovanov.