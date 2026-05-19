MESAROVIĆ OSUDILA NASILJE BLOKADERA NA SLAVIJI: Napasti nožem sugrađanina zato što ima drugačiji stav pokazuje koliku dozu mržnje koju imaju ti ljudi

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom nasilja blokadera na Slaviji.

-Ne postoji normalan čovek koji može da podrži postupak blokadera danas na Slaviji. Napasti nožem sugrađanina, sunarodnika samo zato što drugačije misli i ima drugačiji stav, pokazuje koliku dozu mržnje koju imaju ti ljudi, a da su spremni čak i da ubiju kako bi ostvarili svoje ciljeve. To nije većinska Srbija i većinski srpski narod nema takve namere i ambicije i žustro se suprotstavlja ovim ljudima koji bi da teče krv ulicama Beograda i Srbije. Osuđujem svako nasilje, pozivam institucije da reaguju i licu pravde privedu ovakve ludake- poručila je putem Instagrama Adrijana Mesarović.

Autor: S.M.