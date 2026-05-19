BRNABIĆ OSUDILA NAPAD NA AKTIVISTE SNS: Jasna razlika, predsednik Vučić još jednom pozvao na mir, dok je jedina politika blokadera nasilje i teror

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je osudila najnovije incidente na ulicama Beograda, navodeći da su aktivisti Srpske napredne stranke ponovo bili meta nasilja blokadera, za koje tvrdi da više nemaju nikakvu politiku osim terora, mržnje i izazivanja sukoba.

Brnabićeva je tokom obraćanja istakla da su je tokom sednice kontaktirali njeni saradnici, prijatelji i saborci iz Srpske napredne stranke, obavestivši je da su članovi gradskog odbora SNS-a u Beogradu napadnuti i maltretirani.

- Ponovo nasilje blokadera. Javili su mi tokom sednice moje kolege, moji prijatelji, saborci Srpske napredne stranke, jer sam ja ipak i poverenik za gradski odbor Srpske napredne stranke u Beogradu. Te su ljude koji pripadaju upravo mom odboru, gradskom odboru, napali i maltretirali. Nažalost, nisu oni prvi, nisu ni poslednji, ali je sve evidentnije da je to jedina politika blokadera. Da je to teror, to je nasilje i da je tu ostala jedna grupa potpunih ekstremista koji nikakve ideje nemaju o tome šta bi mogli da urade za Srbiju, šta treba uraditi za Srbiju, niti ih to zanima - rekla je Brnabićeva.

Ona je ocenila da je cilj blokadera isključivo dolazak na vlast, bez ikakvog konkretnog plana i programa za državu, dodajući da među njima više nema ozbiljnih ljudi i ideja, već samo međusobnih sukoba i ekstremizma.

- Oni u stvari žele po svaku cenu da se dočepaju vlasti. Šta da vam kažem kada su tu ostali ljudi koji lepe nalepnice sebi na čelu. Dakle, toliko od tih Nobelovaca u koje su se svi uzdali, oni koji su se najviše uzdali u njih danas se sa njima najviše raspravljaju, a ono što govore jedni o drugima upravo pokazuje kakvo je stanje među blokaderima - istakla je predsednica Skupštine.

Brnabićeva je naglasila da je nasilje koje sprovode blokaderi apsolutno neprihvatljivo i za svaku osudu, ističući da se još jednom jasno videla razlika između politike predsednika Srbije Aleksandar Vučić i Srpske napredne stranke sa jedne strane i politike blokadera sa druge.

- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je još jednom pozvao na mir, još jednom pozvao na stabilnost, još jednom pozvao naše članove, naše simpatizere, naše pristalice da se povuku, da ne ulaze ni u kakve konflikte. Mi ćemo se boriti planovima, programima i idejama. Nećemo koristiti ni noževe, ni suzavce, ni dimne bombe, ni topovske udare, sve ono što koriste blokaderi koji se navodno bore za bolju i lepšu Srbiju, pravo i pravdu - poručila je Brnabićeva.

Kako je zaključila, blokaderi su pokazali da iza njihovih akcija ne stoji nikakav ozbiljan politički program, već isključivo nasilje i mržnja.

- To su zaista puki nasilnici, ništa drugo do toga. Još jednom se vidi jasna razlika između državotvorne, ozbiljne i odgovorne politike predsednika Vučića i blokaderskog nasilja i mržnje - zaključila je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić