'POČEĆU OD SEBE!' Vučić se oglasio i objasnio koji je jedini način da Srbija ide napred (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da zemlja može da obezbedi sigurnu i stabilnu budućnost samo kroz više rada, veću produktivnost i jaču borbu za napredak države.

- Moraćemo da radimo više, a ne manje. Počeću od sebe i pokazati da je to moguće, a tražiću to i od svih ostalih. Srbija može da ide napred samo ako radimo više i borimo se još jače - poručio je Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsetimo, predsednik Vučić u svom programskom tekstu, koji je napisao ekskluzivno za Kurir, istakao je svoj Plan u pet tačaka za budućnost Srbije, a jedna od tih tačaka bila je i "povećanje produktivnostii više rada i posvećenosti." U okviru te tačke, predsednik je napomenuo da Srbija ne sme da prihvati ideje o skraćivanju radnog vremena, već da samo veći rad, disciplina i posvećenost mogu da obezbede ekonomski napredak i konkurentnost države u savremenim globalnim uslovima.

