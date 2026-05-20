'SRBIJA PRVA EVROPSKA ZEMLJA KOJA JE SA KINOM IZGRADILA ZAJEDNICU BUDUĆNOSTI' Ministarstvo spoljnih poslova Kine o detaljima Vučićeve posete

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun održao je danas redovnu konferenciju za medije. Jedan od prisutnih novinara je konstatovao da je Kina upravo objavila vest o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića ovoj zemlji, te je upitao može li kineska strana da predstavi planove u vezi sa ovom posetom.

On je takođe upitao kako Guo Jiakun ocenjuje trenutne odnose između Kine i Srbije i kakva su očekivanja od ove posete.

Guo Jiakun je izjavio da je Srbija prva evropska zemlja koja je zajedno sa Kinom izgradila zajednicu budućnosti u novoj eri i da predstavlja važnog partnera Kine u jugoistočnoj Evropi.

- Pod strateškim vođstvom lidera dve zemlje, odnosi Kine i Srbije poslednjih godina održavaju se na visokom nivou. Obe strane čvrsto podržavaju međusobne ključne interese i važne stavove, političko poverenje je stabilno, rezultati saradnje su bogati, multilateralna koordinacija bliska, a razmena ljudi veoma intenzivna - naveo je on.

Dodao je da predsednik Vučić održava bliske kontakte sa predsednikom Si Đinpingom.

- Tokom posete, predsednik Si Đinping i premijer Li Ćijang odvojeno će se sastati sa predsednikom Vučićem kako bi razmenili mišljenja o bilateralnim odnosima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Kineska strana je spremna da zajedno sa srpskom stranom iskoristi posetu predsednika Vučića Kini kao priliku za dodatno učvršćivanje "čeličnog prijateljstva", proširenje obostrano korisne saradnje, produbljivanje kulturne i međuljudske razmene, jačanje multilateralne koordinacije i postizanje još konkretnijih rezultata u izgradnji kinesko-srpske zajednice zajedničke budućnosti u novoj eri, na dobrobit naroda obe zemlje - podvukao je Guo Jiakun.

Autor: A.A.