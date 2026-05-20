Ova dama dobila je veliki aplauz u Palati Srbije! Obratila se posle predsednika Vučića sa jakom porukom (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje obeležavanju 15. godišnjice programa "Svet u Srbiji" u Palata Srbija, gde je istakao značaj saradnje Srbije sa Afrikom i Azijom, dok je studentkinja iz Angole Gouvanja Goulo zahvalila Srbiji na prilici za školovanje i gostoprimstvu.

Gouvanja Goulao, zamenica predsednika studentskog parlamenta stranih studenata u Srbiji obratila se posle predsednika Vučića na obeležavanju 15. godišnjice programa Svet u Srbiji.

Predsednik je konstatovao da je ona iz Angole, nakon čega se ona obratila.

- U Srbiji sam već četiri godine, studiram medicinu. Student sam medicine četvrte godine na Medicinskom fakultetu Uiverziteta u Beogradu. Na početku zahvaljujemo predsedniku Aleksandru Vučiću, vlasti Srbije što su nas ugostili u svojoj zemlji. Mnogo nam je drago što imamo priliku da organizujemo ovoj velikoj svečanosti.Puno ljubavi i sreće smo dobili od srpskog naroda, upoznali smo nove ljude i stekli smo nova iskustva. Najvažnije dobili smo kroz ovih 15 godina obrazovanje u vašim državnim fakultetima. Čast nam je što smo ovde - rekla je Goulao u obraćanju.

Nakon njenih reči usledio je aplauz.

Aplaudirao joj je i predsednik Srbije, nakon čega joj je rekao: "Divni ste bili".

Predsednik Vučić je potom rekao da veze između Srbije, Afrike i Azije nisu nove, već drevne.

- Veze između Srbije, Afrike i Azije nisu nove, već drevne. Trudio sam se da ukažem na značaj onoga što možemo da uradimo, jer ste vi bili most koji je spajao kulture, hrišćanstvo i islam, ljude koji drugačije govore, a misle isto - da žive u miru i budu slobodni. Sticali ste obrazovanje i srećan sam što smo mogli da vam ga ponudimo. Vi ste most prijateljstva između nas i Afrike, doprinosite ubrzanom razvoju Srbije, a svojim obrazovanjem predstavljate blago za svoju zemlju. Nadam se da se ovde osećate kao kod svoje kuće. Osećajte ovo zemlju kao svoju.

