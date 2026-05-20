UZBEKISTAN NEĆE PRIZNATI NEZAVISNOST TAKOZVANOG 'KOSOVA' Đurđević Stamenkovski sastala se sa delegacijom Ministarstva spoljnih poslova Uzbekistana

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja predvodi delegaciju Vlade Republike Srbije u Taškentu na Međunarodnom forumu o migracijama, sastala se sa delegacijom Ministarstva spoljnih poslova Uzbekistana.

"Uzbekistan neće priznati nezavisnost 'Kosova' poštovanje međunarodnog prava je principijelan stav", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Tokom sastanka sa delegacijom Ministarstva spoljnih poslova Uzbekistana, koju je predvodio zamenik ministra spoljnih poslova, razgovarali smo o daljem jačanju političke, ekonomske i institucionalne saradnje između Srbije i Uzbekistana.

Prenela sam zahvalnost Vladi u Taškentu na principijelnoj podršci očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije, dok je zamenik ministra istakao da će pozicija Uzbekistana ostati čvrsta i nepromenjena po pitanju podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše države.

Potvrdili smo obostranu opredeljenost za dalje jačanje bilateralnih odnosa sa ciljem njihovog podizanja na nivo strateškog partnerstva, uz ocenu da su odnosi Srbije i Uzbekistana dobili snažan podsticaj nakon istorijske posete predsednika Srbije Uzbekistanu i novog zamaha u političkoj i ekonomskoj saradnji dve prijateljske države".

Autor: Iva Besarabić