AKTUELNO

Politika

UZBEKISTAN NEĆE PRIZNATI NEZAVISNOST TAKOZVANOG 'KOSOVA' Đurđević Stamenkovski sastala se sa delegacijom Ministarstva spoljnih poslova Uzbekistana

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja predvodi delegaciju Vlade Republike Srbije u Taškentu na Međunarodnom forumu o migracijama, sastala se sa delegacijom Ministarstva spoljnih poslova Uzbekistana.

"Uzbekistan neće priznati nezavisnost 'Kosova' poštovanje međunarodnog prava je principijelan stav", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Tokom sastanka sa delegacijom Ministarstva spoljnih poslova Uzbekistana, koju je predvodio zamenik ministra spoljnih poslova, razgovarali smo o daljem jačanju političke, ekonomske i institucionalne saradnje između Srbije i Uzbekistana.

Prenela sam zahvalnost Vladi u Taškentu na principijelnoj podršci očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije, dok je zamenik ministra istakao da će pozicija Uzbekistana ostati čvrsta i nepromenjena po pitanju podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše države.

Potvrdili smo obostranu opredeljenost za dalje jačanje bilateralnih odnosa sa ciljem njihovog podizanja na nivo strateškog partnerstva, uz ocenu da su odnosi Srbije i Uzbekistana dobili snažan podsticaj nakon istorijske posete predsednika Srbije Uzbekistanu i novog zamaha u političkoj i ekonomskoj saradnji dve prijateljske države".

Autor: Iva Besarabić

#Kim

#Kosovo i Metohija

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Politika

#Srbija

#Uzbekistan

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI PREDVODI DELEGACIJU U TAŠKENTU: Tri ključne tačke na kojima najviše sarađuju Srbija i Uzbekistan - želimo strateško p

Društvo

Srbija i Uzbekistan započeli pregovore o sporazumu o radnoj mobilnosti: bezbedne i uređene migracije u interesu države

Politika

Milica Đurđević Stamenkovski na Međunarodnom forumu o migracijama u Taškentu

Politika

'Srbija - zemlja rada, truda, marljivosti i znanja' Ministarka Đurđević Stamenkovski se sastala sa predstavnicima filijala Nacionalne službe za zapošl

Politika

CILJ JE BOLJA PODRŠKA I ZADOVOLJSTVO KORISNIKA: Ministarka Stamenkovski sastala se sa direktorom i zaposlenima CSR u Smederevskoj Palanci

Politika

Ministarka Đurđević Stamenkovski sa visokom kineskom delegacijom: Čelično prijateljstvo Srbije i Kine temelj nove zajedničke budućnosti