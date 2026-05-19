MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI PREDVODI DELEGACIJU U TAŠKENTU: Tri ključne tačke na kojima najviše sarađuju Srbija i Uzbekistan - želimo strateško partnerstvo

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja predvodi delegaciju Vlade Republike Srbije u Taškentu na Međunarodnom forumu o migracijama, poručuje da Taškent i Beograd ispisuju novo poglavlje i novu istoriju bilateralnih tačaka".

"Tri su ključne tačke na kojima najviše sarađuju Srbija i Uzbekistan, poljoprivreda, savremene tehnologije i robotika, i, naravno, današnja tema koja nas je okupila radna mobilnost, odnosno oblast radnih migracija. Decenijama unazad bili smo zemlja iz koje se odlazilo. Danas je Srbija zemlja u koju se dolazi", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Pre dve godine postali smo zemlja koja je dobila investicioni kreditni rejting prvi put u našoj istoriji i to su međunarodne institucije prepoznale da je Srbija sigurna zona za investicije i za otvaranje novih radnih mesta. Za deset godina prepolovili smo našu nezaposlenost.

Želimo da Srbija i Uzbekistan dostignu najviši nivo u bilateralnoj saradnji, a to je strateško partnerstvo. Verujem da će dinamika naših razgovora doneti rezultat u vidu sveobuhvatnog sporazuma koji ćemo potpisati tokom posete vašeg predsednika našoj zemlji u oktobru 2026. godine. Nikada ne treba da zaboravimo da iza svakog radnika stoji porodica i da je čovek mnogo više od radne snage. I zato rad uvek mora biti dostojanstven, bio on u zemlji u kojoj ste rođeni i živeli ili u inostranstvu, a u Srbiji će svakako rad uvek biti dostojanstven".

Autor: Iva Besarabić