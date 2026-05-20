VUČIĆ SUTRA S UKRAJINSKOM DELEGACIJOM: Goste predvodi potpredsednik Vlade Taras Kačka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsednik Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.

Podsetimo, Vučić je danas razgovarao sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

