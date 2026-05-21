U Gračanici i okolnim mestima skupovi podrške uhapšenim Srbima

U Gračanici i okolnim mestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija danas se održavaju mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama.

Radnici doma zdravlja u Gračanici okupili su se na jednočasovnom protestu ispred ove zdravstvene ustanove kako bi pružili podršku uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija na području ove opštine.

Skup podrške organizovan je i ispred Kliničko - bolničkog centra Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, ali i ispred svih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na teritoriji opštine Gračanica.

Veliki skup podrške uhapšenim Srbima održan je juče na platou u centru Gračanice, a okupljanja je bilo i ispred Osnovne škole "Braća Aksić" u Lipljanu.

Uhapšenim Srbima određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati, potvrdio je u sredu Nebojša Boričić, advokat Bobana Petrovića, direktora Elektrotehničke škole u Sušici, koji je među uhapšenima.

Direktori zdravstvenih i obrazovnih institucija privedeni su u utorak jer su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Autor: S.M.