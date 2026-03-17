U Gračanici obeležena godišnjica martovskog pogroma nad Srbima na KiM (FOTO)

U Gračanici je danas parastosom u manastiru i polaganjem belih ruža kod instalacije "Missing" i venaca ispred spomenika žrtvama pogroma počelo obeležavanje 22. godišnjice pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Parastos stradalima u pogromu u manastiru Gračanica služio je mitropolit raško - prizrenski Teodosije uz sasluženje vladike Ilariona i igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, Mihaila.

Parastosu je prisustvovao veliki broj građana, kao i pomoćnici direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić i Borislav Tajić, predstavnici Srpske liste i lokalni politički zvaničnici.

Okupljeni su potom položili bele ruže pred instalacijom "Missing" i vence kod spomenika žrtvama pogroma.

U galeriji Doma kulture Gračanica likovnu koloniju "Jesen u Prizrenu" otvorio je vladika novobrdski Ilarion, koji je koji je istakao da se protiv rušenja borimo stvaralaštvom.

"Evo nas ovde u jednom blagoslovenom prostoru, prostoru preobraženja gde se sumorna realnost sveta koji u zlu leži preobražava i gde se okom umetnika posmatra ovaj svet, lepim, blagoslovenim, preobraženim se vidi", rekao je vladika Ilarion.

On je istakao da na se na izloženim platnima vidi trud svih pregaoca koji su svetionik lepote na ovom prostoru i svedočanstvo su pobede koja je već nastupila.

"Protiv rugla se borimo lepotom, protiv rušenja se borimo stvaralaštvom. Posebno danas treba da se setimo da čak i oni koji nam ne misle dobro ne vide nas odvojeno od naših svetinja. Kada strada narod, stradaju i svetinje, kada stradaju svetinje strada i narod. Zato što crkva Božja jeste i narod Božji", kazao je vladika Ilarion.

Slikar Novak Novaković rekao je da umetnici koji dolaze u Prizren na likovnu koloniju to ne doživljavaju kao običan umetnički skup, već kao veliku duhovnu bazu.

"Svi se likovnoj koloniji odazivamo sa velikim zadovoljstvom, pre svega zbog boravka u samom ambijentu jedne od najznačajnijih zadužbina naših vladara, ali i kao priliku da obiđemo i svetinje na Kosovu i Metohiji", naveo je Novaković.

U višednevnom nasilju albanskih ekspremista nad Srbima u martu 2004. godine stradalo je osmoro Srba, više od 900 domova je spaljeno, oko 4.000 Srba proterano, a uništeno je i oskrnavljeno 39 crkava, manastira, crkvišta i spomenika.

Autor: A.A.