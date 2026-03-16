Dijaspora uz maticu: Godišnjica pogroma nad Srbima na KiM prvi put obeležena u Sloveniji

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović boravio je 14. marta u Republici Sloveniji, gde je učestvovao na više značajnih događaja posvećenih jačanju veza Srbije sa srpskim narodom u dijaspori, kao i očuvanju kulture sećanja i nacionalnog identiteta, saopšteno je danas iz te uprave.

U Ljubljani je održana tribina povodom 22. godišnjice pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, na kojoj je predavanje održao prof. dr Darko Tanasković.

Ovo obeležavanje imalo je poseban značaj jer je prvi put organizovano van granica Republike Srbije, što predstavlja snažnu poruku da srpski narod, gde god da živi, ne zaboravlja stradanje svog naroda i da čuva istinu o tragičnim događajima iz novije istorije.

Obraćajući se prisutnima, Kokanović je istakao da je očuvanje kulture sećanja jedan od temeljnih stubova državne politike koju predvodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, naglasivši da je dužnost institucija Srbije da istinu o stradanju srpskog naroda čuvaju i prenose budućim generacijama, kako u matici tako i u rasejanju.

Tokom boravka u Ljubljani, u Ambasadi Republike Srbije organizovana je i dodela knjiga nastavnicama dopunskih škola srpskog jezika, kao vid podrške očuvanju srpskog jezika, kulture i identiteta među najmlađim pripadnicima srpske zajednice u Sloveniji.

Istog dana, Kokanović je u Trbovlju otvorio 24. festival folklornih grupa Saveza srpskih društava Slovenije, ističući da srpska kultura i tradicija žive tamo gde živi i srpski narod, te da je upravo dijaspora jedan od najsnažnijih stubova očuvanja nacionalnog identiteta.

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu nastaviće da, u skladu sa državnom politikom Republike Srbije, pruža snažnu institucionalnu podršku našem narodu u rasejanju i da zajedno sa njima gradi čvrste veze sa maticom, zasnovane na zajedničkom identitetu, kulturi i sećanju, navodi se u saopštenju.